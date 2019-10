I domini new vi permetteranno di fare cose semplici in un battito di ciglia

Fonte : tuttoandroid

(Di martedì 29 ottobre 2019) Google annuncia di aver esteso a tutti l'utilizzo dei nuovi.new per permettere agli utenti dialcune azioni rapidamente senza avviare app L'articolo I.new vidiin undiproviene da TuttoAndroid.

DarioMassi : #Google, i #domini .new diventano scorciatoie - Riccbergna : Google, i domini .new diventano scorciatoie - Zeus News - CyberAlchemistZ : #Google | I domini .new diventano scorciatoie - Per creare documenti, siti ed eventi -