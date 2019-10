Di Maio: Salvini? Io col cerino in mano

? "Mi ha fatto male che fino al giorno prima dici una cosa e poi ti lasciano ilin,con la responsabilità di non far salire l'Iva che ci siamo presi noi". Così Di, al Maurizio Costanzo Show, aggiungendo: con il leader della Lega "non ci siamo più sentiti" e "per me può finire lì". Parlando delle Regionali, dopo la sconfitta in Umbria, il leader M5S esclude alleanze con altri partiti ma dice:"Con i movimenti possiamo stare insieme". E ricorda la sua rinuncia a fare il premier dicendosi "orgoglioso" di Conte.(Di martedì 29 ottobre 2019)