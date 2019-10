Crosetti | De Ligt | da grande promessa a produttore seriale di calci di rigore per falli

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 29 ottobre 2019) Su Repubblica, Maurizioscrive di Matthijs De. “Quella fascia che portava al braccio da capitano ragazzino dell’Ajax, adesso qualcuno vorrebbe usarla per legarglielo, il braccio”. Era la piùeuropea come difensore, è diventato “didiper fallo di mano”. Deè vittima del nuovo regolamento, dell’infortunio di Chiellini, dell’enormità delle aspettative e del destino, ma certo sta diventando un problema. In Campionato la Juve ha già incassato 8 gol in 9 partite. Se si conta anche la Champions i gol subiti diventano 11 su 12. Non sono chiaramente tutti colpa di De, ma il costo elevatissimo del difensore (85.5 milioni) e il suo stipendio di 8 milioni annui (12 con eventuali bonus) da qui al 2024, “moltiplicano anche le sbavature, figurarsi gli oggettivi imbarazzi di questo difensore un po’ ...

