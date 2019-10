Colpo di scena a Live non è la d’Urso | Cicciolina mostra il Senza veli

Panchina Brescia – Clamoroso Colpo di scena - Corini vicino all’esonero : Cellino ha già scelto il sostituto : Il presidente del Brescia non dovrebbe aspettare nemmeno il match di domani contro l’Inter, sostituendo già oggi Corini con Prandelli La sconfitta subita dal Brescia sabato a Genova potrebbe segnare il destino di Eugenio Corini, vicinissimo all’esonero in queste ore. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il presidente Cellino infatti ha deciso di affidare la Panchina a Cesare Prandelli, probabilmente senza aspettare il match di ...

Una Vita anticipazioni - Lucia sposa Samuel? Nozze con Colpo di scena : anticipazioni Una Vita, Lucia accetta di sposare Samuel: Telmo in crisi Le anticipazioni di Una Vita continuano a vedere protagonisti Lucia, Samuel e Telmo. Questo triangolo amoroso tiene incollati al piccolo schermo i telespettatori italiani, che attendono di assistere a una nuova svolta. Ebbene arriva un cambiamento nella trama quando Lucia accetta di sposare Samuel. […] L'articolo Una Vita anticipazioni, Lucia sposa Samuel? Nozze con ...

Uomini e Donne - Colpo di scena : noto cavaliere torna al Trono Over : Anticipazioni Trono Over: Samuel Baiocchi ritorna a Uomini e Donne A Uomini e Donne è tempo di ritorni. Secondo quanto riportato dal Vicolo delle news, un noto cavaliere del parterre maschile sarebbe pronto a ritornare negli studi Elios di Roma. Di chi stiamo parlando? Di Samuel Baiocchi. Forse il nome potrebbe suggerire ben poche informazioni, dopo di tutto sono passati un po’ di anni dalla sua permanenza al Trono Over, ma Samuel ha ...

Colpo di Scena a Uomini e Donne - Tronista Resta Senza Corteggiatori. Abbandonerà il Trono? : Dopo la bufera che ha investito Giulio Raselli, nel Trono Classico di Uomini e Donne è avvenuto un altro Colpo di Scena. La Tronista Giulia Quattrociocche è rimasta Senza corteggiatori e potrebbe abbandonare il Trono prima del dovuto. Ecco tutto quello che è successo durante le registrazioni e perché Giulia e rimasta Senza Corteggiatori. A Uomini e Donne un nuovo Colpo di Scena ha colpito il programma. Solo ieri abbiamo parlato della bufera che ...

Sanremo Giovani - Colpo di scena : tre brani esclusi dalla selezione perché non sono inediti : Un vero e proprio colpo di scena per il secondo anno consecutivo a Sanremo Giovani con tre brani esclusi perché già editi. Se lo scorso anno sotto la lente di ingrandimento sono finiti Laura Ciriaco di “The Voice Of Italy” (poi eliminata per presunto plagio) e di “Amici” (assolto perché “i tecnici non avrebbero individuato l’avvenuta diffusione del brano”), stavolta gli artisti esclusi sono ben tre. Il 22 ottobre sono stati ...

“È arrivato il momento”. Pamela Prati - il Colpo di scena sarà ricordato per anni : Pamela Prati e la sua strana storia col presunto fidanzato Mark Caltagirone sono stati i grandi protagonisti dei mesi scorsi, prima di una pausa estiva. Infatti, per diverso tempo l’argomento è stato messo in cantina, ma recentemente è stato Massimo Giletti a ‘Non è l’arena’ ad occuparsi nuovamente della vicenda. Nella puntata lanciò anche implicite accuse a Barbara D’Urso: “In quindici giorni abbiamo verificato che le due socie avevano già in ...

Pamela Prati - Colpo di scena : torna a Domenica In. La data (anticipazioni) : Pamela Prati, colpo di scena: la showgirl torna a Domenica In da Mara Venier. Ecco quando e le anticipazioni dell’intervista colpo di scena: Pamela Prati tornerà a sedersi nel salotto di Domenica In, facendosi intervistare da Mara Venier. Quando? Domenica 27 ottobre 2019, quindi a brevissimo. A lanciare lo scoop è stato il sempre informato […] L'articolo Pamela Prati, colpo di scena: torna a Domenica In. La data (anticipazioni) ...

Borgonzoni - indiscreto Lega : "Vinciamo in Umbria - ma...". Colpo di scena : quando arriverà la spallata a Conte : La vera spallata al governo non arriverà dall'Umbria, ma a gennaio. Ne è sicura Lucia Borgonzoni, la candidata della Lega alla presidenza dell'Emilia Romagna per le regionali di inizio 2020. Domenica 27 ottobre si vota nella prima roccaforte rossa ma anche se Donatella Tesei, espressione del centrod

Il Paradiso delle Signore : Colpo di scena tra Riccardo e Nicoletta : Il Paradiso delle Signore: anticipazioni sulla storia tra Riccardo e Nicoletta Il Paradiso delle Signore nel corso di questa settimana sta facendo felici tutti i fan più affezionati alla coppia Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello) e Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker). Dopo la corsa in soccorso della sua amata in difficoltà, quasi come un cavaliere senza macchia […] L'articolo Il Paradiso delle Signore: colpo di scena tra Riccardo e ...

Morte Mario Biondo - Colpo di scena nel caso del cameraman morto in Spagna. La conferma della mamma : In pochi, sin dal primo momento, avevano creduto alla tesi del suicidio di Mario Biondo, il cameraman siciliano trovato senza vita in circostanze misteriose nel 2013 a Madrid. Secondo la mamma, il papà, la sorella e gli amici, Mario non avrebbe avuto alcun motivo per suicidarsi: aveva lavorato come cameraman a “L’Isola dei Famosi”, aveva appena finito una puntata di “Masterchef” ed era entusiasta della sua vita. Viveva con la moglie, la ...

In This is Us 4 una polaroid cambia il destino di tutti? Un altro sconvolgente Colpo di scena preoccupa i fan : Ancora un colpo di scena in This is Us 4 è destinato a cambiare tutto quello che sappiamo dei nostri protagonisti. Anche l'episodio andato in onda negli Usa ieri sera è destinato a creare scalpore non tanto per tutti gli sviluppi che ha offerto al suo pubblico, quanto per il finale che ha lasciato i fan con il fiato sospeso, che cosa non sappiamo del passato di Rebecca e Kate? Il sinistro finale incute timore nei fan che adesso temono davvero ...

Il Collegio 4 - Colpo di scena per i non ammessi : la decisione del Preside : Il Collegio 4, al test d’ammissione è strage. Ragazzi in lacrime. Il Preside però prende una decisione a sorpresa Questa sera è finalmente partita la quarta edizione de Il Collegio, un programma sicuramente più amato dai più giovani. Il docu – reality quest’anno ha spedito i suoi effervescenti studenti nel lontano 1982. Un’epoca sicuramente diversa […] L'articolo Il Collegio 4, colpo di scena per i non ammessi: la ...

Colpo di scena a Uomini e Donne : le lacrime e poi lascia il trono over con lui : Colpo di scena al trono over di Uomini e Donne: dopo lacrime e discussioni, lasciano il programma insieme. No, non stiamo parlando di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che ultimamente dominano il programma di Maria De Filippi. Questi nuovi importanti sviluppi, fa sapere il sito il Vicolo delle News che diffonde le anticipazioni di una delle ultime registrazioni del trono over, riguardano Pamela Barretta ed Enzo Capo. I due si frequentano da ...

Panchina Genoa - sorprendente Colpo di scena : Carrera perde quota a favore di un… ex centrocampista rossoblù : Il presidente Preziosi non è più così convinto di affidare la Panchina del Genoa a Carrera, nelle ultime ore infatti ha preso piede l’ipotesi Thiago Motta Nuovo colpo di scena nella corsa alla Panchina del Genoa, Massimo Carrera e Francesco Guidolin infatti non sono più gli unici candidati. A loro infatti si è aggiunto Thiago Motta, che stuzzica e non poco la fantasia del presidente Preziosi. LaPresse/PA Quest’ultimo infatti, ...