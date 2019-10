25 anni fa Wired pubblicava il primo banner della storia del web

Fonte : wired

(Di martedì 29 ottobre 2019) Ilpubblicitario pubblicato online (fonte :US) Il 29 ottobre ricorre l’versarioprima trasmissione di dati tramite internet. E qualche giorno prima, il 27 ottobre per l’esattezza, si è celebrato il 25esimo compleanno delpubblicitario online. Correva l’anno 1994 quando sul sito diUs, che all’epoca si chiamava Hot, compariva un rettangolo di 460 x 60 pixel. Con una frase multicolor: “Hai mai cliccato qui con il mouse? Lo farai”. L’inserzionecompagnia telefonica statunitense At&t all’epoca costò 60mila dollari e diede il via a una nuova era che rivoluzionò il mondopubblicità. Il terminead fu inventato da25fa all’alba di un mercato online che oggi in Italia, secondo Engage, si aggira attorno ai 3,2 miliardi di euro annui. Dopo ifu la volta dei pop-up pubblicitari, piccole ...

