Ziliani | Agnelli | Conte e il codice etico double-face della Juventus

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Sul Fatto Quotidiano Paoloscrivebordata lanciata dal presidenteJuve, Andrea, ad Antonio. Qualche giorno fa, parlando all’assemblea dei soci del club bianconero,si riferì – pur senza nominarlo – ae alla sua implicazione nel calcio scommesse. Disse: “Pensiamo a quella che è stata la gestione sul calcio scommesse di tesseratinel 2012 per fatti commessi comunque quando erano in altre società. Abbiamo Fabio che potrebbe scrivere un libro sulla gestioneprima squadra senza l’allenatore per sei mesi in panchina. Solo Fabio è detentore di quelli che sono gli aneddoti di quei sei mesi dietro vetri e balconate. Io spesso mi sono domandato, noi spesso anche con Pavel (Nedved, n.d.r.) e con Fabio, ci siamo domandati: quale altra società sarebbe stata in grado di gestire sei mesi senza il primo allenatore in ...

