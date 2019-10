Tenta di accoltellare compagno sorella dopo futile litigio | in manette 18enne

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Roma – Arrestato per maltrattamenti in famiglia un romano da poco maggiorenne, cheun acceso diverbio coldellaha provato ad accoltellarlo. Per i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma non c’è stato niente altro da fare che ammanettare ila seguito della chiamata sopraggiunta al 112. Il ragazzo era collocato ai domiciliari presso la casa deldella, un uomo di 42 anni.aver avuto una lite, scaturita per futili motivi, ilha cercato dil’uomo di 42 anni con l’ausilio di un coltello da cucina. Il malcapitato ha evitato il peggio solo grazie ai pronti riflessi della compagna, nonchédell’aggressore.la segnalazione alla Centrale Operativa del Gruppo di Roma, i militari sono sopraggiunti presso l’abitazione dove stava avendo luogo la lite. Alla vista dei Carabinieri il ...

Notiziedi_it : Roma, tenta di accoltellare compagno della sorella: arrestato 18enne - quotidianolazio : #News #28ottobre #Roma 18enne accusato di maltrattamenti in famiglia - romasulweb : Fonte Ostiense, dopo una lite tenta di accoltellare il compagno della sorella -