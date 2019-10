Socotra è un paradiso in pericolo E la sua storia riguarda tutti noi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Se pronuncio la parola “Galapagos”, credo che nessuno dei lettori non sappia cosa siano e non immagini Charles Darwin che vi approda, o non si prefiguri grandi tartarughe, iguane, uccelli marini. Se invece pronuncio la parola “”, beh, credo che invece la reazione sia ben diversa: una faccia stupita. “”: cos’è? Beh, qualche anno fa io stesso ebbi la medesima reazione, quando un giorno me ne parlò Massimo Livadiotti, di cui ero ospite nella sua bella casa romana. Gli sembrava incredibile che un profondo amante della natura quale io sono non la conoscesse. Cercai di tappare la falla delle conoscenze. E fu così che appurai che l’isola di(o Soqotra, appartenente a un piccolo arcipelago) era in realtà molto simile alle Galapagos, nel senso che quest’isola sita nell’Oceano indiano, a 350 chilometri dallo Yemen cui appartiene e a 300 dalla Somalia, ha la più alta ...

