Siria | la Russia teme nuovi attacchi chimici da parte di gruppi terroristici

CAOS Siria/ "Turchia e Usa hanno lasciato entrare i terroristi - la Russia ci difende" : 'Ridateci il nostro Paese': è il grido che giunge dal popolo SIRIAno, dilaniato da otto anni di guerre per motivi economici decisi da altri paesi

Cosa prevede l’accordo tra Russia e Turchia sul nord della Siria : Il presidente turco Erdogan e quello russo Putin (foto: Mikhail Svetlov/Getty Images) Il 22 ottobre il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e quello russo Vladimir Putin hanno raggiunto un accordo che permette ad Ankara di controllare una zona di 30 chilometri al confine tra Turchia e Siria e costringe i curdi ad abbandonare il territorio in cui abitano da decenni. Putin ha inoltre concesso a Erdogan la gestione di un’altra area ad est, ...

Siria - Assad accetta l’accordo tra Turchia e Russia sulla spartizione del nord-est. Curdo si dà fuoco davanti alla sede Onu a Ginevra : C’è l’accordo sulla spartizione delle aree curde nel nord-est della Siria. Secondo quanto riferito dai media panarabi e Siriani, citando fonti politiche di Damasco, il presidente Siriano, Bashar al-Assad, ha accettato l’accordo tra Russia e Turchia sulla spartizione in aree di controllo e influenza tra le truppe di Ankara e quelle di Mosca. Un’intesa, quella tra Russia, governo Siriano e turco, che esclude come già annunciato ...

Turchia e Russia hanno trovato un accordo sui curdi Siriani : La tregua sarà prolungata di 150 ore, durante le quali i curdi dovranno andarsene da un'area al confine con la Turchia

Siria - forze curde : "Ritiro completato". Accordo Turchia-Russia per nuova tregua di 150 ore : I combattenti curdi hanno annunciato nel tardo pomeriggio di oggi di aver completato il ritiro dalla zona di sicurezza, come imposto dall'Accordo raggiunto tra la Turchia e gli Stati Uniti per un cessate il fuoco di cinque giorni proprio per permettere ai curdi di indietreggiare e lasciare liberi circa 30 chilometri lungo il confine turco.In giornata il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva iniziato a scalciare e aveva invitato i ...

Siria - accordo tra Russia Turchia : tregua di 150 ore e pattugliamenti congiunti : Russia e Turchia hanno annunciato una nuova tregua di 150 ore per consentire il ritiro delle milizie curde dall'area di confine con la Siria. Un accordo che prevede tra le altre cose pattugliamenti anche delle forze armate russe. Intanto però i combattenti curdi hanno dichiarato di aver concluso il ritiro dalla zona sicura nel Nord Est della Siria entro l'ora prestabilita dal precedente accordo di cessate il fuoco.Continua a leggere

Siria - accordo Russia-Turchia : nuova tregua di 150 ore per evacuazione curdi : Turchia e Russia hanno concluso un «accordo storico» per una nuova tregua di 150 ore nel nord della Siria per completare l'evacuazione delle milizie curde Ypg da un'area di 30 km dal confine Siriano

In Siria la Russia ha preso il posto degli Stati Uniti : Perché è entrata nel nordest, dopo anni di presenza statunitense, e perché è diventato «l'unico paese con cui tutti possono parlare»

Siria - la Russia prende il posto degli USA per arginare la Turchia : Si tratta di fatto di un passaggio di consegne vero e proprio, quello che è avvenuto tra Stati Uniti e Russia, facendo così aumentare l'influenza di Putin nella rovente regione del Medio Oriente. Una transizione che avviene con l’aiuto più o meno apertamente dichiarato dagli stessi Stati Uniti che, pur di lasciare la regione in breve tempo, hanno aiutato le forze russe ad orientarsi rapidamente in aree non sicure, come rivela un funzionario del ...

Cresce la tensione in Siria - Russia annuncia “negoziati in corso” tra Ankara e Damasco : La Turchia e' in contatto "in tempo reale" con Damasco, attraverso i rispetti ministeri della Difesa, i servizi di intelligence e i ministeri degli Esteri. Lo ha rivelato l'inviato speciale russo per la Siria, Alexander Lavrentiev, citato dalla Ria Novosti. "Il dialogo tra Turchia e Siria e' in corso", ha detto il funzionario russo rispondendo alle domande di alcuni cronisti ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dove e' arrivato in visita ...

Siria - ASSEDIO TURCHIA A MANBIJ/ Russia media con Erdogan - truppe Usa via da Kobane : SIRIA, TURCHIA assedia MANBIJ prima di attaccare Kobane: via truppe Usa, Ue lancia minacce a Erdogan, ma senza sanzioni,. Russia media con Ankara

Siria : Salvini - ‘sanzioni a Russia e miliardi a Turchia’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “Hanno fatto le sanzioni contro la Russia per la Crimea, questi bombardano, massacrano, stuprano le donne e li teniamo nella Nato, li facciamo entrare nell’Europa e gli diamo sette miliardi”. Lo ha affermato Matteo Salvini, ospite di ‘Quarta Repubblica’ su Retequattro, a proposito della Turchia. L'articolo Siria: Salvini, ‘sanzioni a Russia e miliardi a Turchia’ ...

Trump dà via libera a Erdogan - la Turchia pronta a invadere la Siria. Preoccupazione Onu - Ue e Russia : Il via libera è arrivato ieri. Donald Trump ha parlato con il suo omologo turco, Recep Tayyp Erdogan e lo ha rassicurato: gli Stati uniti non ostacoleranno i piani di Ankara. La Turchia ha dichiarato guerra alle milizie curde del Nord della Siria ed è pronta a invadere la regione, utilizzando migliaia di uomini, mezzi terrestri e aerei. Un'operazione imminente, "forse sarà oggi, o forse domani", ha ammesso Erdogan, in partenza per una visita di ...