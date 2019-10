Risparmio e investimenti | piccola guida per muoversi in un mondo alla rovescia dove chi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Mario Draghi ha finito il mandato al comando della Banca centrale europea lasciando in eredità un nuovo taglio dei tassi e l’avvio di un secondo Quantitative easing. Per la maggior parte degli osservatori una mossa provvidenziale che ha salvato l’Europa e l’euro. Per una minoranza, invece, una scelta con conseguenze pericolose: i rappresentati tedeschi nel board Bce non hanno mancato di mostrare insofferenza e malumori per la decisione con cui Draghi ha portato avanti politiche monetarie che hanno ribaltato il quadro finanziario del Vecchio Continente. In questochi presta soldi deve pagare per farlo, chi si indebita riceve un premio. I titoli di Stato di Paesi europei come Germania, Francia, Olanda e Svizzera hanno interessi negativi su tutte le scadenze, persino quelle trentennali. Idem per i titoli italiani di durata inferiore a 3 anni. E il fenomeno inizia ad ...

