La città più green è Trento grazie a trasporti e rifiuti | ultima Catania

Cittadini-consumatori sempre più soli - rafforzare norme e strumenti a tutela dei diritti : Sono in corso a Chianciano Terme in Toscana i lavori della XVIII sessione Programmatica del Consiglio nazionale dei Consumatori e Utenti che comprende le associazioni maggiormente rappresentative in Italia.Appuntamento importante che cade nel ventesimo anniversario dall’insediamento del Cncu, avvenuto il 2 febbraio 1999, sotto la presidenza di Antonio Lirosi, tra i padri del consumerismo italiano. Organismo nato grazie alla legge n. 281 ...

La città di New York vuole chiudere il carcere di Rikers - una delle più grandi prigioni del mondo - entro il 2026 : Il consiglio cittadino di New York ha approvato un piano da 8 miliardi di dollari (più di 7 miliardi di euro) per chiudere, entro il 2026, la prigione dell’isola di Rikers, una delle istituzioni penitenziarie più grandi del mondo, che può

Manovra - ecco la mozione : “abolire il reddito di cittadinanza per dare 1.000€ in più nella busta paga di ogni lavoratore” : Taglio “reale” al cuneo fiscale per dare mille euro in più ai lavoratori e tetto alla pressione fiscale in Costituzione. Sono due delle iniziative lanciate da Forza Italia e presentate stamani in una conferenza stampa alla Camera. “La posizione di Forza Italia è chiara, non di protesta ma realista e di proposta. Se dovesse passare questa Manovra ogni mattina gli italiani avranno accanto uno Stato che non li prenderà per mano ma ...

L'Aquila tra le province più sicure in Italia - il Sindaco : "città sana - migliorata posizione" : L'Aquila - La provincia aquilana si attesta al 101esimo posto per sicurezza, su una classifica tra le 106 Italiane, dove la più difficile risulta essere Milano, mentre la più “felice”, Oristano. L’indagine è pubblicata stamani dal quotidiano Il Sole 24 Ore che esamina i dettagli della criminalità stilando un ordine per tipi di reati, denunciati ogni 100mila abitanti. L’Aquila sana, dunque. Secondo un crescendo confermato ...

Manovra : Mulè - ‘via reddito cittadinanza e più tagli a cuneo fiscale’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – ‘Di fronte a una Manovra che cambia continuamente pelle, non trova coperture e introduce quotidianamente nuove tasse, una proposta di facile buon senso arriva da Forza Italia: perché non si elimina il reddito di cittadinanza, misura assistenzialista che già ha rilevato tutta la propria inutilità, e non si destinano risorse importanti al taglio del cuneo fiscale? Più lavoro e meno assistenzialismo, ...

Giornata del camminare 2019 - più di cento percorsi per riscoprire l’Italia a piedi : “Così ci riprendiamo le nostre città” : C’è chi lo fa per aiutare l’ambiente, chi per tenersi in forma, chi per avere il tempo di guardarsi intorno o riprendere contatto con i propri pensieri: camminare non è solo una buona pratica quotidiana, ma è una continua scoperta, di se stessi e del mondo. Domenica 13 ottobre è la Giornata giusta per lasciare l’auto in garage: è l’ottava Giornata Nazionale del camminare, organizzata da FederTrek con oltre cento eventi in tutt’Italia, da Nord a ...

Calenda : Roma fuori controllo - più risorse a città ma non gestite da Raggi : Roma – “Sono favorevole a dare piu’ risorse a Roma, e le investirei tutte sui servizi basilari di una citta’, trasporto pubblico e decoro urbano, che oggi non sono garantiti. Ma a una condizione: che non le gestisca la Raggi. Roma e’ fuori controllo e va commissariata”. Lo scrive su twitter l’europarlamentare Carlo Calenda. L'articolo Calenda: Roma fuori controllo, più risorse a città ma non gestite da ...

Magliana : Anytime Fitness apre decima palestra in città - sarà più grande del Paese : Roma – La rivoluzione del Fitness arriva a Roma Magliana. Anytime Fitness, il piu’ grande franchising al mondo per palestre, apre il suo decimo club in citta’, il 17esimo in Italia, in via della Magliana 63. Sara’ il secondo club Anytime Fitness in Italia – dopo quello di Bergamo – a presentarsi con il nuovo design del gruppo. Ambienti ultramoderni distribuiti in una struttura che fanno di questo centro il ...

Appartamenti in affitto - da Milano a Barcellona le città più care in Italia e in Europa : Soldi, alla voce Appartamenti in affitto, si conferma la tendenza al rialzo, complici anche, nel trimestre, le richieste di locazione da parte di studenti. E in Italia é Milano a confermarsi la città più cara con Torino che registra crescita più spiccata. Dopo l’impennata dei prezzi degli affitti nelle principali città Italiane ed europee dell’anno scorso, l’HousingAnywhere International Rent Index ...

Wwf - al via “Urban Nature” : più di 50 città pronte a promuovere la biodiversità in città : Più di 50 città italiane sono pronte a celebrare la festa della biodiversità firmata Wwf con l’evento “Urban Nature“. L’obiettivo delle giornata, che vede Bologna come capifila, è quello promuovere il volto verde della città: “Dobbiamo ampliare la conoscenza sulla natura nei centri abitati e promuovere la partecipazione attiva. E poi attivare la comunità a scoprire e curare le aree verdi di cui spesso ignoriamo ...

Il caffè - il più amato dagli italiani : piace al 97% dei cittadini del Belpaese. Ed è boom di "sospesi" nel bar : «Sul becco io ci metto questo coppetiello di carta Pare niente, questo coppetiello, ma c'ha la sua funzione E già, perché il fumo denso del primo caffè che scorre, che...

Corleone - città delle 100 chiese e delle Cascate tra le più belle d’Italia : C’è un’altra Corleone che da qualche tempo cerca di recuperare l’orgoglio del suo nome, la sua storia, le bellezze del suo centro storico e le affascinanti attrattive naturali del territorio nelle vicinanze. Di recente un convegno, «I beni culturali come risorsa del territorio», al complesso monumentale di Sant’Agostino, ha fatto il punto su arte e luoghi della storia della città. Corleone si svela così come il paese delle cento chiese e offre ...

Roma - Agenzia per controllo e qualità : “In calo tutti i 18 servizi pubblici - si salva solo l’acqua”. I più scontenti? I cittadini del centro : Il fondo lo si tocca con l’igiene urbana, ovvero la gestione dei rifiuti e la pulizia delle strade. Il servizio idrico è quello che merita il voto più alto dopo le difficoltà delle estati passate, ma il’ultimo rapporto dell’Agenzia per il controllo e la qualità consegna all’amministrazione guidata da Virginia Raggi molti spunti di riflessione: nella percezione dei Romani sono complessivamente in calo tutti i 18 servizi ...

Clima - manifestazioni in 180 città italiane siamo più di un milione : Studenti in piazza stamani in circa 180 città italiane per il "Global Climate Strike", la protesta lanciata oggi in tutto il mondo.