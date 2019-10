Gli elettori in fuga dai 5 Stelle non votano Pd | l' analisi dei flussi elettorali

Salvini apre le porte della Lega aGli elettori del M5s : "Questa manovra economica, fra tassa sulle bibite, tassa sulla plastica che diventa sui consumatori, tassa tassa tassa, non avevate detto che andavate al governo per tagliare le tasse? L'unica vostra ossessione sono la Lega e Salvini. Zingaretti, Conte e Di Maio mi insultano, noi rispondiamo con il sorriso vi lasciamo gli insulti: mi fanno l'effetto che fanno i simpatici moscerini alle vacche". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ...

Elezioni Umbria - Bianconi : "Se Gli elettori voteranno con la testa - vinceremo noi" : Vincenzo Bianconi, candidato Presidente dell'Umbria appoggiato dalle forze della nuova maggioranza romana Pd-M5S-LEU (e teoricamente anche da Renzi, che però ha disertato - come fatto anche in passato - la campagna elettorale), ha lanciato oggi il suo appello ai concittadini, invitandoli a votare con la testa: "Se gli umbri voteranno domenica con la testa noi vinceremo e questa regione cambierà, se voteranno con la pancia sarà dura, saranno ...

Salvini e il tema della sicurezza - Scanzi a Gruber : “Il Cazzaro Verde è mix di faciloneria e finzione - cavalca Gli istinti più abietti deGli elettori” : “Salvini? Io lo definisco “Il Cazzaro Verde” perché è un mix di faciloneria, di finzione e al tempo stesso di inquietante capacità di cavalcare la paura e gli istinti più abietti di buona parte dell’elettorato“. Così, a “Otto e Mezzo” (La7), il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, descrive l’approccio di Matteo Salvini sui temi della sicurezza, a partire dalle dichiarazioni sul caso ...

Sondaggio : Nicola Zingaretti leader per il 46% deGli elettori del centrosinistra : Secondo un Sondaggio Emg Acqua presentato ad Agorà, su Raitre, tra gli elettori di centrosinistra il 46% degli intervistati sceglie Nicola Zingaretti come leader di un’eventuale coalizione di centrosinistra. Segue Giuseppe Conte con il 25%, Matteo Renzi al 19% e Bersani al 7%.Per lo stesso Sondaggio, se si votasse oggi la Lega sarebbe il primo partito con il 33,6%, seguono il Pd al 19,4 e il M5S al 17,5%. Poi Fratelli D’Italia ...

Sondaggio Agorà tra Gli elettori M5s : meglio l'alleanza con la Lega o col Pd? Salvini se la ride : Nostalgia, nostalgia canaglia. Una nostalgia che in una certa misura, anche piuttosto evidente, emerge da un Sondaggio Emg Acqua proposto ad Agorà, la trasmissione di approfondimento politico del mattino in onda su Rai 3, nella puntata di giovedì 24 ottobre. Tra le varie rilevazioni, se ne proponeva

Il sondaggio su quota 100 parla chiaro : cosa vogliono gli italiani (e perfino Gli elettori Pd) : Secondo Emg Acqua solo il 12% del campione è favorevole ad un'abolizione tout court della riforma. Le intenzioni di voto...

Sondaggi politici - per il 56% deGli elettori Conte non può essere il “federatore” del centrosinistra : Secondo l'ultimo Sondaggio EMG Acqua, presentato oggi ad Agorà su Raitre, Matteo Salvini è ancora il leader che gode di maggiore fiducia, con il 39%. Al secondo posto c'è Conte (al 35%). Ma la maggiorparte degli elettori non crede che possa essere il nuovo "federatore" del centrosinistra. Solo il 26% pensa possa ricoprire questo ruolo.Continua a leggere

Taglio dei parlamentari è legge - sondaggio Demopolis : “80 per cento degli intervistati a favore. I meno entusiasti sono Gli elettori Pd” : La legge sul Taglio dei parlamentari mette d’accordo gli italiani. Secondo le rilevazioni dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, l’80 per cento degli italiani intervistati ha detto di essere a favore della riduzione delle poltrone di Camera e Senato. Il sondaggio è stato condotto nelle ultime 24 ore, quindi proprio in contemporanea con il via libera definitivo al provvedimento che modifica la Costituzione e taglia le ...

Sondaggi - la manovra del Conte bis piace aGli italiani : giudizio positivo anche da elettori Lega : La legge di Bilancio che il governo sta mettendo a punto in questi giorni piace agli italiani: un Sondaggio effettuato da Ipsos per il Corriere della Sera evidenzia l'alto gradimento sia della manovra nel suo complesso che di alcune singole misure che contiene. Parere positivo, soprattutto su alcuni punti, espresso anche dagli elettori delle opposizioni di centrodestra.Continua a leggere

Che tempo che fa - Pier Luigi Bersani suGli elettori della Lega : "Ci sono anche quelli buoni" : Alla prima puntata stagionale di Che tempo che fa in onda su Rai 2, intervistato da Fabio Fazio e in colLegamento telefonico, ecco Pier Luigi Bersani, esponente di Liberi e Uguali dato come rientrante nel Pd dopo l'addio di Matteo Renzi (anche se lui smentisce il ritorno "a casa"). E nel corso dell'

SONDAGGI POLITICI/ Governo M5s-Pd : il 48% deGli elettori pessimista - il 39 favorevole : SONDAGGI POLITICI. Il 48% degli elettori si dice pessimista nei confronti del nuovo Governo Movimento 5 Stelle-Pd, mentre il 39 è favorevole

Sondaggi politici - per il 70% deGli elettori Matteo Renzi sarà un alleato inaffidabile : Secondo un Sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad Agorà, il programma condotto da Serena Bortone su Raitre, il leader che ottiene più fiducia è Matteo Salvini, mentre il presidente del Consiglio Conte si colloca al secondo posto. Per il 70% dell'elettorato totale Renzi sarà un alleato inaffidabile, solo per il 21% sarà affidabile.Continua a leggere

Autonomia : Gruppo Zaia - governo Pd-M5S ascolti propri elettori veneti - voGliono riforma : Venezia, 25 set. (AdnKronos) - "Il 75% dei veneti, oggi come due anni fa, vuole e pretende che sia applicata la propria richiesta di Autonomia regionale; a dispetto di chi pensa che sia un 'capriccio' solo leghista, il sondaggio di oggi sulla stampa conferma che oltre il 50% di votanti Pd e 5 Stelle

Sondaggi politici - Conte ha la fiducia deGli elettori : un italiano su due lo sostiene : Secondo il Sondaggio dell'istituto Ixè, realizzato per Cartabianca, il premier Conte è il leader più apprezzato: ha il 49% dei consensi. Al secondo posto c'è Matteo Salvini, al 34%. Giorgia Meloni, in netta crescita, insegue il segretario del Carroccio con il suo 32%. Secondo la rilevazione Italia Viva, il nuovo partito fondato da Renzi, è stimato appena al 2,9%.Continua a leggere