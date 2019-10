Usa, sparatoria in Texas: due vittime

Almeno due persone sono rimaste uccise e altre 12 ferite in una sala di Greenville, 72 chilometri a nord-est di Dallas, in, dove un uomo armato ha iniziato a sparare. Quando l'uomo ha aperto il fuoco, nella sala del Party Value era in corso una festa per l'inizio dell'anno scolastico. Erano presenti centinaia di ragazzi. Secondo i media locali, l'aggressore avrebbe usato un fucile calibro 277e ora sarebbe in fuga.(Di domenica 27 ottobre 2019)