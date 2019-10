Trieste | l’assassino dei due poliziotti minaccia e ferisce due agenti della penitenziaria

“Lucido e consapevole”. Poliziotti uccisi a Trieste : la scoperta su Alejandro - l’assassino di Matteo e Pierluigi : Fiaccolata senza bandiere per i Poliziotti barbaramente uccisi a Trieste. È l’iniziativa organizzata dal Siulp di Roma e Lazio con l’adesione della Fns Cisl Roma e Lazio e con la partecipazione della segreteria nazionale Siulp. Si è svolta domenica 6 ottobre alle 18,30 davanti alla Questura di Roma aperta a tutti i colleghi, in onore di Pierluigi e Matteo. “Celebriamo la memoria di queste vite sacrificate per la lotta al criminalità come in un ...

Agenti uccisi a Trieste - la madre dell’assassino : “Chiedo perdono - mio figlio è malato” : “Mi dispiace tanto, non so come chiedere perdono a queste famiglie. Prego Dio che dia loro pace e che un giorno possano perdonare”. Lo ha detto Betania, la madre del giovane indagato per lasparatoria avvenuta ieri in Questura a Trieste in cui sono morti due Agenti. “Mi dispiace per quello che ha fatto mio figlio – ha aggiunto commossa – cosa si può dire ad un padre che perde un figlio o a un figlio che perde il ...

Trieste - sparatoria in questura : l’assassino ha sparato 23 colpi : L’uomo che ha sparato - accusato di omicidio plurimo per la morte dei due agenti e di tentato omicidio per il ferimento del terzo - non ha risposto alle domande degli inquirenti. Un video dell’aggressione trasmesso in tv

Trieste - la madre dell’assassino : “Chiedo perdono - non credevo potesse fare una cosa così” : Betania, la madre di Alejandro Augusto Stephan Meran, il ragazzo domenicano accusato di omicidio plurimo per aver ucciso due agenti di polizia nella Questura di Trieste, ha raccontato di aver segnalato più volte ai servizi sociali la situazione di disagio psichico del figlio: "Tre famiglie distrutte: non ho parole perché nessuna parola può confortare un genitore quando perde un figlio".Continua a leggere

Sparatoria a Trieste - fermato nella notte Alejandro Stephen Meran : è lui l’assassino dei poliziotti : Il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza ha dichiarato il lutto cittadino e questa sera è prevista una fiaccolata spontanea che partirà nei pressi della Questura, il luogo in cui ieri si è consumata una tragedia che ha sconvolto l'Italia: due agenti di polizia sono stati uccisi da Alejandro Augusto Stephan Meran, un uomo di 29 anni che era stato condotto in commissariato dopo il furto di un motorino.Continua a leggere