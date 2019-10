Spagna | la riesumazione di Franco pone fine all’oltraggio delle vittime Perdonare sì

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 ottobre 2019) In un’Europa percorsa da correnti di estrema destra che ne fratturano la coesione e ne minacciano le istituzioni principali, l’esumazione del corpo del dittatore spagnolo Franciscoassume un significato simbolico importantissimo per coloro che custodiscono la memoria storica del fascismo nel Vecchio continente. Per i giovani e chiunque non la conosca, negli anni Trentaguidò un’insurrezione militare contro la Seconda Repubblica spagnola che si trasformò in una guerra civile durata tre anni. Dopo ladella guerra, nel 1939,divenne il dittatore assoluto dellafino alla sua morte, avvenuta nel 1975. Fu un periodo di chiusura totale al resto del mondo e di brutale repressionelibertà civili. Nel 1940ordinò la costruzione di un monumento ai caduti della guerra civile. L’architetto fu Pedro Muguruza, un basco simpatizzante del nuovo ...

