Fonte : optimaitalia

(Di domenica 27 ottobre 2019) Improvvisi e pesantiPSN, soprattutto sul versante EA, segnalati oggi 27 ottobre da utenti che, ad esempio, in questi minuti sono impossibilitati a20 online. Poco dopo le 9.30, infatti, c'è stato un boom di segnalazioni da parte di coloro che sono abbonati al servizio. Anche il sottoscritto ha effettuato un test poco fa e posso confermarvi il down in corso. Insomma, a qualche settimana di distanza dal nostro ultimo articolo sul tema, tocca tornare sulla questione. Secondo le prime informazioni raccolte, iPSN ed EAdi oggi 27 ottobre, con relative conseguenze per chi vorrebbea FUT con20, sarebbero legati alla manutenzione dei. Questo vuol dire che tutto dovrebbe rientrare nel giro di pochi minuti. In passato, infatti, quando l'anomalia è stata improvvisa, siamo rimasti bloccati anche per ore. Diverso dovrebbe ...

OptiMagazine : Server in manutazione, problemi PSN ed EA Sports: impossibile giocare a FIFA 20 il 27 ottobre… -