Recensione Google Pixel 4 XL | tanta qualità e un software che fa la differenza

Recensione Pixel 4 : Google si è messa a fare sul serio (ma non abbastanza) : Gli smartphone Google li sa fare, lo ha dimostrato negli ultimi anni, ma con l’ultima versione del Pixel sembra abbia fatto un salto in avanti. Questa volta ha realizzato un telefono in grado di competere oggettivamente con molti top di gamma presenti sul mercato. Non è lo smartphone più evoluto, non è perfetto, ma ha carattere e personalità sufficienti per convincere i consumatori. Il punto di forza dei Pixel è sempre stato quello di essere un ...