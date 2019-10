Maltempo | dopo una settimana dalla bomba d’acqua | domani riaprono le scuole chiuse a Lodi

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 27 ottobre 2019)lad’acqua che si e’ abbattuta sulgiano il 21 ottobre scorso, domattinagli istituti scolastici Spezzaferri e Archinti che erano stati chiusi anelle ore successive all’eccezionale evento meteo per allagamenti e infiltrazioni nei locali. Come spiegato dal Comune, in questatrascorsa sono state messe a punto le manutenzioni necessarie per ripristinare i locali in quanto a sicurezza e pulizia. Nelle prossime settimane, poi, asciugati muri e soffitti, si procedera’ con la ritinteggiatura delle aule piu’ colpite. Invece, dail servizio di ‘scuola popolare’ curato dall’associazione ‘Pierre’ all’interno della ‘casa del Quartiere’ di, attualmente inagibile proprio per i danni causatid’acqua, sara’ temporaneamente trasferito nelle aule ...

emergenzavvf : Dopo il #maltempo, mezzi speciali per il movimento terra dei #vigilidelfuoco al lavoro #oggi a Parodi Ligure (AL).… - DPCgov : #22ottobre Aggiornamento #maltempo delle 14.30. Sopralluogo in Liguria con il Presidente Toti e l'assessore Giamped… - muoviticonnoi : Non ci facciamo mancare niente: Dopo un fine settimana di maltempo: #pioggia #grandine #tuoni e #fulmini, È rimasto… -