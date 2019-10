GdS – Tutto chiarito tra Milik e Ancelotti | questa | la situazione…

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 27 ottobre 2019) Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport viene spiegato il motivo dell’esclusione dinella gara di Champions League contro il Salisburgo. Arkadiusz, il grande escluso nella partita di Champions League contro il Salisburgo, quest’oggi sarà titolare con la SPAL. Il motivo della sua sua esclusione gli è stato spiegato da Carlo, come raccontato nelle pagine dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Di seguito vi riportiamo una sintesi dell’articolo. “Nell’intrigo di Salisburgo c’è finito per caso, l’ha coinvolto Aurelio De Laurentiis con quella che sarebbe dovuta essere una sua certezza, ovvero, che Areksarebbe stato titolare contro il Salisburgo. Ebbene, l’attaccante polacco, invece, s’è ritrovato in panchina, perché Carlogli ha preferito Lozano in coppia con Mertens. Una decisione che ...

Tifosipalermoit : Tutto risolto per Doda, anche se Pergolizzi non ha voluto forzare troppo sia con lui che con Martinelli e Santana .… - GDS_it : L'Hotel #Nh di #Palermo riapre tutto l'anno, 22 dipendenti tornano a tempo pieno - GDS_it : Spettacoli e mostre di burattini a #Siracusa: tutto pronto per il Puppet Fest -