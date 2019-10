Fortnite | Epic Games querela un tester per i leak sul Capitolo 2

L'installer di Fortnite si trasforma nell'app Epic Games e l'Epic Games Store sta per sbarcare su Android : In tutto questo tempo, se un giocatore voleva scaricare Fortnite su Android non doveva far altro che andare su Google Play Store e scaricare L'installer apposito. Ebbene, ora le cose sembra che stiano per cambiare.Oggi Epic Games, l'editore del Battle Royale, ha annunciato su Twitter che il programma di installazione di Fortnite sta cambiando nome nell'app Epic Games. Mentre questo non sembra un grosso dettaglio, probabilmente significa che ...

Fortnite - cosa sta succedendo al battleroyale di Epic Games? : Fortnite è da quasi 2 anni uno dei videogame più giocati e più seguiti in streaming, superando i 250milioni di giocatori tra pc, console e smartphone, capace di rendere vere e proprie super star i content creator più bravi che per primi hanno abbracciato il titolo. Per le 20:00 di ieri sera gli sviluppatori avevano annunciato “The End” (la fine), un evento per celebrare il termine della decima “stagione” di gioco, ma che ...

Fortnite - The End : scomparsi tutti i tweet dall'account ufficiale di Epic. Fortnite 2 all'orizzonte? : L'evento della Stagione 10 di Fortnite si è concluso ponendo fine a un'era, mentre l'account Twitter ufficiale ha cancellato tutta la sua storia aggiungendo strani numeri intorno al buco nero che si è formato dopo The End.Con la fine dell'evento della Stagione 10 di Fortnite termina la prima fase del gioco. È lecito ritenere che potremmo ottenere Fortnite Chapter 2 prossimamente. L'intera community di Fortnite sta aspettando con il fiato sospeso ...

Fortnite : uno studio legale contro Epic per aver realizzato consapevolmente un gioco che crea molta dipendenza : Uno studio legale canadese sta preparando una causa legale contro Epic Games, accusando lo sviluppatore di aver realizzato "consapevolmente" un gioco che crea molta dipendenza, Fortnite."Epic Games, quando ha creato Fortnite, per anni e anni, ha assunto psicologi: hanno davvero scavato nel cervello umano e hanno davvero fatto lo sforzo per renderlo un gioco che crea assuefazione", ha dichiarato Alessandra Esposito Chartrand, un avvocato di Calex ...

Fortnite X Batman : Epic Games svela i dettagli dell'evento dedicato al Cavaliere Oscuro : Come promesso, Epic Games oggi ha finalmente presentato Fortnite X Batman, l'atteso evento di collaborazione per festeggiare gli 80 anni di attività del Cavaliere Oscuro.L'evento sarà disponibile da oggi fino al 6 ottobre e includerà una serie di sfide esclusive a tempo limitato e ricompense speciali a tema Batman. Ecco il trailer di lancio:Tra le caratteristiche di rilievo dell'evento c'è sicuramente l'apparizione di Gotham City come Punto di ...

Fortnite e Batman insieme : Epic svelerà tutti i dettagli nella giornata di domani : Alla fine i leak di inizio settimana erano fondati: Fortnite riceverà veramente un evento crossover con Batman ed Epic Games svelerà tutti i dettagli domani alle 14:00 attraverso un trailer di annuncio.I dataminer avevano trovato una moltitudine di oggetti dedicati all'eroe di Gotham, quindi aspettatevi di trovare skin, deltaplani e molto altro sia nel negozio che probabilmente attraverso una serie di missioni da portare a termine.Inoltre, ...