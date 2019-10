Domenica In | arriva Teo Teocoli a cantare per Lucia Bosè

Meteo - Domenica di sole e da lunedì arriva l'autunno piovoso (ma sarà una parentesi) : Un weekend quasi estivo lascerà nuovamente il posto all’autunno. Da lunedì 14 ottobre, il declino dell’anticiclone africano porterà maltempo sull’Italia, con un crollo delle temperature. Lo scrive il Meteo.it.I primi effetti sono attesi nel corso di lunedì 14. La nostra attenzione si sposta tuttavia alla giornata di martedì 15, quando sono attesi ...

Fra sabato e Domenica sono arrivati a Lampedusa più di 170 migranti a bordo di 9 imbarcazioni diverse : Fra sabato 29 e domenica 30 settembre sono arrivati a Lampedusa più di 170 migranti a bordo di 9 imbarcazioni diverse. Lo scrive LiveSicilia riportando orari e dati di diversi sbarchi, l’ultimo dei quali è avvenuto domenica intorno alle 18.

La Domenica Ventura : arriva l’oroscopo (ma non c’è Paolo Fox) : Simona Ventura - La Domenica Ventura Carlo Freccero è convinto che alla fine Simona Ventura vincerà la sfida con La Domenica Ventura (qui le dichiarazioni del direttore). L’impresa appare ardua, ma intanto il mezzogiorno festivo di Rai 2 si avvia verso la terza puntata, che vedrà Domenica 29 settembre in studio Vittorio Cecchi Gori. La Domenica Ventura: gli ospiti della terza puntata del 29 settembre 2019 Il produttore cinematografico, ex ...

Milan - il ko contro il Torino non fa traballare Giampaolo : la società gli conferma la fiducia. E Domenica arriva la Fiorentina dell’ex Montella : Lo aveva detto anche Paolo Maldini prima del fischio d’inizio del match contro il Torino e la doppietta di Belotti che ha sancito la sconfitta del Milan non sembra aver cambiato l’idea della dirigenza rossonera: Marco Giampaolo resta l’allenatore. La panchina dell’ex tecnico della Sampdoria non traballa, nonostante dopo 5 giornate di Serie A i punti raccolti siano appena 6, frutto di due vittorie e 3 sconfitte. Compresa ...

La Domenica Ventura : arrivano il procuratore Pasqualin - il comico Bagnato e Tacconi. Ospite Roberto Mancini : Simona Ventura - La Domenica Ventura Il diario di bordo, come lo chiama Simona Ventura, segna il giorno 2 per La Domenica Ventura, che torna domani nel dì di festa di Rai 2, anticipando la messa in onda di cinque minuti; la trasmissione inizierà alle 11.55. La Domenica Ventura: gli ospiti della seconda puntata del 22 settembre 2019 La sfida de La Domenica Ventura è ardua (l’esordio si è fermato al 3.98% di share), ma il ...

Domenica Live - anticipazione : Francesca De Andrè e Giorgio di nuovo insieme. Arriva Loredana Lecciso e “Domenica Alive” : Domenica 22 settembre Barbara D’urso apre le porte di Domenica Live. Nel corso del primo Arrivano in studio Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi, Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini che sono tornati insieme. Spazio anche a un nuovo torneo “Domenica ALive”. Su Leggo.it tutti gli aggiornamenti. Ospiti, esclusive e grandi interviste restano gli elementi chiave di Domenica Live Nel corso del primo appuntamento Barbara ...

Meteo - arriva l'autunno : temperature stabili ma temporali da Domenica : Piogge via via più diffuse ed intense colpiranno il Nord-ovest, la Liguria, le coste toscane e l'alto Lazio

Live-Non è la d’Urso : Domenica prossima arriva Matteo Salvini : Matteo Salvini da Barbara d’Urso domenica 22 settembre 2019 Matteo Salvini torna nel salotto di Barbara d’Urso. L’ex Ministro dell’Interno sarà protagonista della seconda puntata della nuova edizione di Live-Non è la d’Urso, in onda domenica 22 settembre. A rivelare la notizia in anteprima è Dagospia. A quanto pare Salvini si sottoporrà al confronto delle […] L'articolo Live-Non è la d’Urso: domenica ...

Domenica In - Mara fa commuovere Amadeus. E arriva un’anticipazione su Sanremo : La nuova stagione di Domenica In parte alla grande con una bellissima intervista ad Amadeus, protagonista assoluto della nuova stagione televisiva e da poco nominato direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo. Zia Mara è la prima a raccogliere qualche anticipazione sull’edizione numero 70 del Festival della Canzone Italiana, direttamente da quello che sarà il suo ideatore e che racconta il momento in cui, inaspettatamente, quest’estate ...

Domenica Live slitta : a Live-Non è la d’Urso arriva la rubrica DNA : Domenica Live non parte più Domenica 15 settembre: confermato Live-Non è la d’Urso Brutte notizie per i fan di Barbara d’Urso. Contrariamente a quanto stabilito da Mediaset nel palinsesto tv di settembre, Domenica Live non partirà più Domenica 15 settembre. Per problemi legati al nuovo studio la prima puntata della trasmissione slitterà di una settimana: […] L'articolo Domenica Live slitta: a Live-Non è la d’Urso arriva ...

Ascolti TV | Domenica 8 settembre 2019. In 6 - 7 mln per la Nazionale (31.4%). Forum non arriva al 10% - record di Tv8 con la Formula 1 (26.9%) : Italia-Finlandia Nella serata di ieri, Domenica 8 settembre 2019, su Rai1 Italia-Finlandia ha conquistato 6.759.000 spettatori pari al 31.4% di share. Su Canale 5 per il ciclo Rosamunde Pilcher Segreti tra Amici ha raccolto davanti al video 1.812.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Rai2 Hawai Five O ha catturato l’attenzione di 1.263.000 spettatori (6.2%). Su Italia1 Il Ricco, il Povero e il Maggiordomo ha intrattenuto ...