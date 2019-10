Anticipazioni Un passo dal cielo 5 | ottava e nona puntata | Emma in crisi per Francesco

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Cresce l'attesa da parte del pubblico di Rai 1 per la messa in onda delle puntate conclusive di Undal5, la fortunata serie televisiva con protagonisti Daniele Liotti e Pilar Fogliati. Giovedì 31 ottobre andrà in onda l'mentre il 7 novembre sarà la volta dellae penultimadi questa quinta stagione di successo, che sta riscuotendo degli ascolti molto soddisfacenti in prime time. E i colpi di scena non mancheranno: la situazione per Kroess, infatti, diventerà sempre più spinosa mentre vedremo che traedci sarà un nuovo intenso confronto. Undal5, la trama dell': punto di svolta per Vincenzo ed Eva Nel dettaglio, infatti, lesull'di Undal5 che andrà in onda questo giovedì sera su Rai 1 rivelano che la situazione giudiziaria per Kroess diventerà sempre più intricata ...

