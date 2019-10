Venezia | investono due ciclisti | durante soccorsi 3 ragazzi si mettono in posa facendo

Fonte : fanpage

(Di sabato 26 ottobre 2019) L'episodio a Vigonovo dove un’Audi con a bordo treha investito dueferendoli. Uno ha riportato ferite lievi l’altro è ricoverato in gravi condizioni.i rilievi, vedendo che scattavano foto, uno deiha anche alzato il pollice sorridente come se fosse tutto uno scherzo.

Corriere : Investono due ciclisti e poi si mettono in posa facendo “ok” con le dita. I testimoni: «Ridevano» - AriannaVernini : NO COMMENT ??Povero mondo ??un grande in bocca al lupo ai due ciclisti ??Venezia, investono due ciclisti: in posa per… - rtl1025 : ?? ?? #Venezia, investono due #ciclisti, si fanno fotografare sorridenti con il pollice alzato ?? -