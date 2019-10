Tumore al cervello | terapia mirata migliora la sopravvivenza

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 26 ottobre 2019) Una nuovaladei pazienti con glioblastoma, ilcerebrale più frequente, e per circa 1000 pazienti colpiti ogni anno in Italia da glioblastoma recidivato cambiano radicalmente le possibilità di cura. Ad annunciarlo sono gli oncologi in occasione del Congresso nazionale del’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom). L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha infatti inserito laregorafenib nell’elenco dei farmaci erogabili con procedura anticipata, cioe’ a carico del Servizio Sanitario Nazionale nei casi in cui non vi sia un’alternativa terapeutica valida. La decisione dell’ente regolatorio deriva dai risultati di uno studio tutto italiano di fase II (REGOMA), pubblicato su Lancet Oncology. Una svolta in una neoplasia molto difficile da trattare. Negli ultimi quindici anni a livello ...

