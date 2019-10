Super Max! Verstappen domina le qualifiche del Gp del Messico | 2ª pole della carriera e

Fonte : sportfair

(Di sabato 26 ottobre 2019) Maxguadagna laposition nel Gp del: il pilota Red Bull chiude davanti a Leclerc e Vettel. Il giovane ferrarista si gioca il primo posto con un errore all’ultimo giro “Vado al massimo, vado in!” cantava Vasco Rossi in una sua famosa canzone che probabilmente a Maxsarà sconosciuta, ma che descrive alla perfezione l’esito delledel Gp del. Il giovane pilotaRed Bull non ha paura di togliere il piede dall’acceleratore e firma il nuovo recordpista dedicata agli Hermanos Rodriguez fermando il cronometro in 1:14.758. Perè la secondapositiondopo quella ottenuta in Ungheria. photo4/Lapresse Alle sue spalle mastica amaro Charles Leclerc. Il giovane pilota monegasco ha compiuto qualche errore di troppo nell’ultimo giro, rischiando di perdere il ...

NearavonTease : In partenza SUPER MAX affianco a Leclerc e dietro Vettel con Hamilton Mi sento malino, non vedo l’ora #MexicoGP - itsale44 : Non sono riuscita a vedere le qualifiche, ma da quanto ho capito: schifo, Valtteri ha fatto perdere cento anni di v… - Lucy20215 : #MexicoGP Max, Max, Max, Super Max, Max, super super Max Max Max. Continuo? -