Serie A basket oggi (26 ottobre) - calendario e orari delle partite. Come vederle in tv e streaming : Questa sera (sabato 26 ottobre) inizierà la sesta giornata di Serie A di basket 2019-2020. Dopo la lunga settimana di coppe europea che ha visto le squadre italiane impegnate in tutte le competizioni, torna il campionato italiano con scontri davvero intriganti. Alcuni già a partire dalla prima giornata. Ad aprire le danze sarà il match tra Dolomiti Energia basket Trentino e De Longhi Treviso a partire dalle ore 19.00. Un match che pone due ...

Basket femminile - Serie A 2019-2020 : Venezia - Ragusa e San Martino per continuare a correre. Schio vuole ripartire : Tra sabato 26 ottobre e domenica 27 andrà in scena la quarta giornata di Serie A1 di Basket femminile. Un turno che si prospetta entusiasmante con diverse partite intriganti pronte a segnare ed improntare in modo netto la stagione. Il big match sarà Broni-Venezia, ma promette spettacolo anche la sfida tra Ragusa e Sesto San Giovanni. Ad aprire le danze sarà Iren Fixi Torino-Limonta Sport Costa Masnaga in programma alle 20.30 di ...

Basket femminile - Serie A 2019-2020 : Venezia - Ragusa e San Martino per continuare a correre. Schio vuole ripartire : Tra sabato 26 ottobre e domenica 27 andrà in scena la quarta giornata di Serie A1 di Basket femminile. Un turno che si prospetta entusiasmante con diverse partite intriganti pronte a segnare ed improntare in modo netto la stagione. Il big match sarà Broni-Venezia, ma promette spettacolo anche la sfida tra Ragusa e Sesto San Giovanni. Ad aprire le danze sarà Iren Fixi Torino-Limonta Sport Costa Masnaga in programma alle 20.30 di sabato. Sarà una ...

Basket - 6a giornata Serie A 2019-2020 : apre Trento-Treviso - chiude Cantù-Sassari : Inizia domani (sabato 26 ottobre) la 6a giornata di serie A 2019-2020. In programma tre anticipi. apre, alle 19.00, la Dolomiti Energia Trento, sconfitta, in settimana, in Eurocup, dal Prokom Gdynia, che ospita la De Longhi Treviso in quella che è una sfida inedita nella massima categoria. Per i veneti è pronto a tornare in campo Alviti, mentre Imbrò è in forse e potrebbe, a sua volta, esordire in questo weekend. Alle 20.00 sarà la ...

Basket - 6a giornata Serie A 2019-2020 : apre Trento-Treviso - chiude Cantù-Sassari : Inizia domani (sabato 26 ottobre) la 6a giornata di serie A 2019-2020. In programma tre anticipi. apre, alle 19.00, la Dolomiti Energia Trento, sconfitta, in settimana, in Eurocup, dal Prokom Gdynia, che ospita la De Longhi Treviso in quella che è una sfida inedita nella massima categoria. Per i veneti è pronto a tornare in campo Alviti, mentre Imbrò è in forse e potrebbe, a sua volta, esordire in questo weekend. Alle 20.00 sarà la volta della ...

Calendario Serie A basket - orari partite del fine settimana (26-27 ottobre). Programma - orari - tv e streaming : Domani (sabato 26 ottobre) prenderà il via la sesta giornata di Serie A di basket 2019-2020. Un weekend che vedrà riposare la Pallacanestro Trieste e che spalanca definitivamente le porte a quello che inizia ad essere il momento più vivo del campionato. Un crocevia importante per tanti formazioni che non possono più permettersi passi falsi ed allo stesso tempo l’occasione per qualcuno di continuare a stupire. Tutti, però, daranno la ...

Calendario Serie A basket - orari partite del fine settimana (26-27 ottobre). Programma - orari - tv e streaming : Domani (sabato 26 ottobre) prenderà il via la sesta giornata di Serie A di basket 2019-2020. Un weekend che vedrà riposare la Pallacanestro Trieste e che spalanca definitivamente le porte a quello che inizia ad essere il momento più vivo del campionato. Un crocevia importante per tanti formazioni che non possono più permettersi passi falsi ed allo stesso tempo l’occasione per qualcuno di continuare a stupire. Tutti, però, daranno la caccia ...

Video/ Brindisi Pesaro - 108-99 - : highlights - Vuelle ancora a zero - basket Serie A1 - : Video Brindisi Pesaro, risultato finale 108-99,: gli highlights della partita che si è giocata per la quinta giornata del campionato di basket Serie A1.

Mercato Basket – Andrew Goudelock torna in Serie A : l’ex Olimpia Milano firma con Venezia : Andrew Goudelock ritorna in Serie A: l’ex cestista dell’Olimpia Milano si è accordato con l’Umana Reyer Venezia Una nuova stella si aggiunge a quelle già presenti nella Serie A di Basket: nelle ultime ore è diventato ufficiale il ritorno di Andrew Goudelock. La guardia statunitense, già vista in passato nel massimo campionato italiano con la maglia dell’Olimpia Milano, vestirà la casacca dell’Umana Reyer ...

Basket - i migliori italiani della 5a giornata di Serie A. Zanelli e Campogrande decisivi a Brindisi - si fanno vedere Pecchia e Candi : giornata piuttosto avara di soddisfazioni per quanto riguarda il comparto degli italiani protagonisti nel quinto turno di Serie A 2019-2020. Andiamo a vedere, come di consueto, chi si è comportato meglio nelle partite giocate nel weekend. In linea teorica, il titolo di MVP sarebbe da affidare a Daniele Cinciarini, positivo (con 11 punti, 3 assist e 15 di valutazione) nel primo tempo del match della sua Fortitudo Bologna in trasferta al Palazzo ...

Basket - Serie A 2019-2020 : Brindisi vince 108-99 il match contro Pesaro! Spettacolari i 32 punti di John Brown : Segnare 99 punti e perdere comunque la partita non è roba da tutti i giorni nel Basket europeo. Questa sera capita alla Carpegna Prosciutto Pesaro, sconfitta a Brindisi dall’Happy Casa per 108-99 in una partita davvero spettacolare dal punto di vista folkloristico e davvero lontana da quelli che sono gli schemi soliti della palla a spicchi. Alla fine brillano le stelle americane della formazione pugliese, entrate nel match una alla volta, ...

Basket - Serie A 2019-2020 : Brindisi 108-99 il match show contro Pesaro! Spettacolari 32 punti di John Brown : Segnare 99 punti e perdere comunque la partita non è roba da tutti i giorni per il Basket europeo. Ce la ha fatta la Carpegna Prosciutto Pesaro sconfitta a Brindisi dall’Happy Casa per 108-99. Una partita davvero spettacolare dal punto di vista folcloristico e davvero lontana da quelli che sono gli schemi soliti della palla a spicchi. Alla fine brillano le stelle americane della formazione pugliese entrate nel match una alla volta, anche ...

Risultati 5ª giornata Serie A Basket – Brindisi oltre quota 100 - Roma ok su Bologna : sorridono Cantù e Reggio Emilia : La quinta giornata del campionato di Serie A si chiude con tante emozioni, ecco tutti i Risultati del week-end Si chiude con tante emozioni la quinta giornata del campionato di Serie A di Basket, tante le vittorie interne tra cui spicca quella di Cremona sull’Olimpia Milano. Vince e convince in particolare Brindisi, che si impone con il risultato di 108-99 su una mai doma Pesaro. Quarta vittoria consecutiva per i pugliesi, che ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : Ragusa domina a Schio nel big match e vendica la sconfitta in Supercoppa : Senza storia il big match di Serie A1 di Basket femminile tra i padroni di casa della Familia Wuber Schio e la Passalacqua Ragusa. Le siciliane, vogliose di rivincita dopo aver perso contro le venete sia la recente Supercoppa che le ultime due finali scudetto, hanno dominato il match, imponendosi con il risultato di 70-52. Schio è partita bene, spinta da Andrè, ed ha concluso il primo quarto avanti 16-13. Da quel momento in poi, però, è stato ...