Previsioni Meteo Toscana | nuvole e piogge nei prossimi giorni

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 26 ottobre 2019) Leper lafornite dal Lamma fino a mercoledì 30 ottobre. Domani, 27 ottobre, sereno o poco nuvoloso. Locali, banchi di nebbia durante la notte e nelle prime ore della mattina nelle pianure interne. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi. Temperature: in lieve calo sia nei valori massimi che in quelli minimi. Lunedì 28 ottobre, nuvoloso per nubi prevalentemente medio-basse sulle zone centro-settentrionali e per velature su quella meridionali. Venti: deboli in prevalenza di libeccio. Mari: poco mossi. Temperature: minime in aumento, massime in contenuto calo. Tendenza per isuccessivi Martedì 29 ottobre: nuvoloso consulle zone centro-settentrionali. Venti: moderati di libeccio. Mari: mossi i settori a nord dell’Elba. Temperature: in calo. Mercoledì 30 ottobre: in mattinata nuvoloso con precipitazioni sulle zone centro-meridionali, ma in ...

Agenzia_Ansa : #METEO | Le previsioni del tempo per oggi #ANSA - meteosiena : #Meteo #Siena: Previsioni per : agg.12:00 - giannettimarco : RT @Agenzia_Ansa: #METEO | Le previsioni del tempo per oggi #ANSA -