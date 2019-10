Milano : più veicoli elettrici ma con norme stringenti - pubblicati 3 bandi (2) : (Adnkronos) - Si ricorda che attualmente a Milano vi sono oltre 32mila stalli per la sosta delle biciclette in tutta la città, di questi ve ne sono 6.900 esterni al Municipio 1 e collocati nelle aree adiacenti alle fermate della metropolitana e 3.350 lungo le piste ciclabili. Gli stalli per le bici

Previsioni Meteo Milano : weekend di sole - ma via via più grigio con qualche pioggia in vista [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Milano – Alta pressione ancora in azione, in questo fine settimana, sulle regioni settentrionali e anche sul capoluogo lombardo, con garanzia di sole, bel tempo e clima mite. La temperatura si manterrà di circa 5°C sopra la media propria del periodo: massima attesa intorno ai +21/22°C, minima tra +11 e +12°C. Segnali di cambiamento inizieranno a giungere nella notte su lunedì 28, poi ancor più nella mattinata di lunedì, ...

Milano : all'asta l'ex padiglione 3 della Fiera - vendita a partire da più di 14milioni (3) : (Adnkronos) - Nel 1946, a seguito dei bombardamenti che ferirono anche il centro della città, il “Palazzo dello Sport” ospitò la prima stagione estiva del Teatro della Scala. Tra gli elementi emblematici dell’edificio ci sono la cupola realizzata in ferro e il disegno ellittico della parte centrale,

Milano : all'asta l'ex padiglione 3 della Fiera - vendita a partire da più di 14milioni (2) : (Adnkronos) - Il palazzo è infatti sottoposto a vincoli di carattere storico da parte della Soprintendenza, che ne ha indicato le future possibilità di utilizzo inserite nel bando: attività di interesse pubblico (culturali, espositive, sportive e commerciali fino a 2.550 metri quadrati di superficie

Milano : all'asta l'ex padiglione 3 della Fiera - vendita a partire da più di 14milioni : Milano, 24 ott. (Adnkronos) - In vendita a partire da 14,2 milioni di euro l'ex padiglione 3 della Fiera di Milano, noto come 'Palazzo dello Sport' e recentemente restaurato. La struttura di pregio, costruita nel 1923 e restaurata di recente, è di proprietà del Comune ed è inserita all’interno del n

Previsioni Meteo Milano : maltempo in atto e rovesci ancora più forti in giornata. ALLERTA allagamenti lampo : Previsioni Meteo Milano – Il vortice iberico, come annunciato, si è portato a ridosso della Sardegna, in seno a una saccatura atlantica molto incisiva, in grado di arrecare forte maltempo su molte regioni italiane. La tipologia strutturale della saccatura è particolarmente insidiosa, perché piuttosto stretta e profonda in affondo in un contesto anticiclonico e, quindi, con particolare esaltazione di vorticità positive alle medie e alte ...

Milano : Bussetti - 'vicenda bimbo caduto a scuola conclusa nel modo più tragico' : Milano, 22 ott. (Adnkronos) - "Si è conclusa nel modo più tragico e doloroso la vicenda del piccolo Leonardo". Lo ha detto il Marco Bussetti, dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Milano e Città metropolitana sulla notizia della morte del bambino di 6 anni caduto nella tromba delle scale

Milano : Sala - 'morte bambino caduto scuola evento più doloroso da quando sono sindaco' : Milano, 22 ott. (Adnkronos) - "Per Milano oggi è un giorno doloroso. Per me uno dei più tristi da quando sono Sindaco. In questi giorni sono stato, con la doverosa riservatezza del caso, in costante contatto con i medici e attraverso loro ho espresso la vicinanza alla famiglia. Adesso però ogni paro

Il panettone più buono del mondo non è di Milano : Il panettone migliore del mondo si produce sull'isola di Ischia. È quello preparato dal panettiere Alessandro Slama, vincitore della panettone World Championship, una competizione internazionale organizzata dai Maestri del Lievito Madre. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da grandi pasticcieri, da chef italiani e internazionali, che hanno valutato le creazioni di 32 pasticcieri e panettieri arrivati da tutta ...

Corruzione - il procuratore di Milano Francesco Greco : “Aziende investono più in tangenti che innovazione” : “A Milano siamo pieni di procedimenti per Corruzione internazionale e vediamo gli effetti negativi, sia nei confronti degli Stati vittime sia nei confronti delle nostre imprese che invece di investire in innovazione, investono in tangenti”. È una delle riflessioni del procuratore della Repubblica di Milano Francesco Greco alla presentazione del bilancio di responsabilità sociale 2018 degli uffici giudiziari milanesi. Sono diverse le ...

A Milano la più ampia mostra personale di Cesare Viel in uno spazio pubblico : Il PAC Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano presenta “Più nessuno da nessuna parte”, la più ampia mostra personale di Cesare

Milano-Cortina : attesa per Ceo - Roda “ora piu’ fatti” : Flavio Roda e' uomo di montagna, abituato ad agire piu' che ad apparire. Il suo invito per le Olimpiadi di Milano-Cortina non potrebbe essere, dunque, diverso: "Piu' fatti e meno chiacchiere" il monito. Il presidente Fisi, che con i suoi tecnici e' stato determinante nella scelta dei siti per l'assegnazione dei Giochi del 2026, attende senza fare preferenze la nomina - promessa entro inizio novembre dal ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora ...

Milano : più taxi con via libera a doppie guide per coniugi e parenti : Milano, 16 ott. (Adnkronos) - Via libera alle doppie guide a Milano per i taxi per coniugi e parenti. Per fare fronte all'aumento di domanda di auto in servizio pubblico, l’amministrazione comunale consentirà di integrare i turni di attività di servizio con un secondo conducente. Le nuove autorizzaz

Emma Marrone - la malattia e il blitz a Milano : "Per tutta la vita - sono la più felice del mondo" : "Voglio la musica ancora e ancora per tutta la vita" con questo annuncio Emma Marrone è tornata radiosa sui social e nel mondo della musica, dopo il forzato stop dovuto a problemi di salute. La cantante salentina ha quindi pubblicato sul suo profilo Instagram un video per annunciare ai suoi fan l'us