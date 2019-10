Maglietta-choc da Carrefour | “istiga al femminicidio”

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 26 ottobre 2019) Unache riproduce le figure stilizzate di un uomo e una donna che discutono. E poi l'immagine di lei che precipita, presumibilmente spinta di lui, che ha il braccio teso. Sotto i disegni la scritta scioccante come tutto il resto: "problem solved", cioe' problema risolto. E' stata messa in vendita in una delle piu' grandi catene di supermercati, la, per "errore" e in un solo esercizio a Roma, chiarira' poi l'azienda, presentando le sue scuse. Ma intanto la polemica si e' gia' scatenata. Perche' quella t-shirt, come dice la senatrice del Pd Valeria Fedeli, "incita al femminicidio". E "in un Paese dove ogni 72 ore una donna viene uccisa, la mercificazione di una tragedia di queste dimensioni e' un fatto intollerabile". Tra i parlamentari a indignarsi sono soprattutto le donne. E sono del Pd quelle che fanno esplodere il caso.Come Monica Cirinna', che su twitter ...

