LIVE Piacenza-Modena 0-2 volley | Superlega 2019-2020 in DIRETTA | secondo set chiuso sul

(Di sabato 26 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Risponde Mazzone sempre con un primo tempo. 1-0 Primo tempo di Stankovic. INIZIA IL TERZO SET,AL SERVIZIO! 19.09 Nella prima parte di set è stato evidente il contraccolpo per il primo parziale perso quando sembrava già acquisito perche ha provato a reagire ma era già troppo tardi. 21-25 Bednorz chiude anche questoset!!!! 21-24 Buon attacco di Nelli in diagonale! 20-24 Kooy forza la palla termina lunghissima! 20-23 Difende benee Nelli tocca delicatamente sopra il muro. 19-23 Kooy salta altissimo e attacca sfiorando le mani del muro. 18-23 Fei forza ancora palla out. 18-22 Servizio ottimo di Fei, Nelli mani fuori con la free ball. Time out per Giani. 17-22 Palla murata ma tocca l’asta. 16-22 Anderson attacca per due volte in diagonale, iltentativo è quello buono. 16-21 MONSTER ...

