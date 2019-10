Lecce-Juventus 1-1 | Valeri concede due rigori dubbiosi ad entrambe le squadre

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 26 ottobre 2019) La sfida di quest’oggi train terra salentina porta con sè inevitabili polemiche per i dueconcessi dall’arbitroadle compagini. Oggi pomeriggio si è giocato l’anticipo pomeridiano della nona giornata di campionato allo stadio Via del Mare dila tra la formazione salentina e la. Ad inizio del secondo tempo, ladi Maurizio Sarri passa in vantaggio acon un gol di Paulo Dybala su calcio di rigore. Penalty dubbio concesso dall’arbitroai bianconeri per un presunto fallo di Petriccione su Pjanic, appena sopra la linea dell’area di rigore. L’arbitro, con l’aiuto del suo assistente Pasqua designato al Var,il calcio di rigore. Al 76′, i padroni di casa hanno pareggiato trasformando un calcio di rigore concesso dall’arbitro per un fallo di mano di De Ligt in ...

