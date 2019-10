Inter | cuore e grinta non bastano | senza equilibrio lo scudetto rimane un' utopia

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 27 ottobre 2019) Nel terzo anticipo valevole per la 9^ giornata del campionato di Serie A, l'non va oltre il 2-2 in casa contro il Parma e si mangia le mani per non aver saputo approfittare del pari tra Lecce e Juventus che avrebbe permesso agli uomini di Conte di riprendersi il primato in caso di successo. I ducali hanno approfittato della serata no di Brozovic e delle amnesie del reparto arretrato, portando a casa un punto che vale oro in chiave salvezza, sopratutto se si considera che D'Aversa è arrivato a San Siro con alcune assenze pesanti come quelle di Inglese e Cornelius. Nelle ultime due gare l'ha subito 5 reti Il calcio, si sa, è uno sport imprevedibile e non esistono gare scontate, ma di certo nessuno si sarebbe aspettato di vedere la Juventus pareggiare contro il Lecce e l'fare altrettanto contro il Parma, ovviamente con il dovuto rispetto per queste due compagini che ...

