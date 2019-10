Ida Platano di Uomini e Donne | “Quando è successo ho toccato il fondo”

Riccardo Guarnieri/ "Ida Platano? Mi ha ferito ma sono pronto a ricominciare!" : Riccardo Guarnieri dopo avere aperto il suo cuore ad Ida Platano, si è confessato tra le pagine di Uomini e Donne Magazine, ecco le sue parole.

Uomini e donne - Ida Platano ricorda la rottura con Riccardo Guarnieri : ‘Ho toccato il fondo’ : Ha suscitato molto stupore la decisione di Ida Platano di non tornare con Riccardo Guarnieri dopo che quest’ultimo, a Uomini e donne, ha letto una lettera piena d’amore per la sua ex chiedendole un’altra possibilità. La dama del trono over non può e non vuole dimenticare il dolore provato quando un anno fa Riccardo l’ha lasciata dopo l’ennesimo tira e molla, e quindi ha deciso di rifiutare l’offerta e andare ...

Uomini e donne - Ida Platano su Riccardo Guarnieri : 'Ho toccato il fondo' ma ci ripenserà : Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono due dei protagonisti del Trono Over di Uomini e donne più attesi del momento. Nelle ultime settimane, infatti, il cavaliere ha stupito i telespettatori con la lettura della missiva con la quale ha espresso i suoi sentimenti per la ex fidanzata, da lui definita la donna più importante della sua vita. Ci si sarebbe aspettati un, fin troppo scontato, ritorno di fiamma, ma nelle recenti puntate dedicate agli ...

Ida Platano : Quando Riccardo mi ha lasciata ho toccato il fondo : La storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri appassiona gli spettatori del trono over di Uomini e Donne e, ora che i due sembrano intenzionati a ricucire il loro rapporto, la dama racconta cosa è accaduto nella sua vita un anno fa Quando il suo compagno decise all’improvviso di lasciarla. “Non ci stavo più con la testa, ogni giorno mi sembrava nullo senza Riccardo, come se fossi ferma lì, ai giorni in cui stavamo insieme – ha rivelato Ida in ...

Uomini e donne - Ida Platano lascia Riccardo Guarnieri : «Amore sovrastato dal dolore. Armando Incarnato inopportuno» : “È passato tanto di quel tempo da quando ci siamo lasciati che non mi aspettavo più nulla. Per molto tempo mi sono aspettata qualcosa, ma ora non mi sarei mai immaginata che Riccardo facesse un gesto del genere”, in una delle ultime puntate di “Uomini e donne” Ida Platano ha deciso di mettere un punto definitivo alla sua storia con Riccardo Guarnieri. Riccardo è tornato da lei con una lettera d’amore, poi i due hanno trascorso del tempo insieme ...

U&D - nuove dichiarazioni di Ida Platano su Riccardo : ‘Mi sento vuota’ : Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono due dei protagonisti più chiacchierati di Uomini e Donne. Nelle scorse ore la dama ha rilasciato una nuova intervista dove ha pronunciato delle parole importanti nei confronti del cavaliere. La tormentata storia tra Ida e Riccardo ha appassionato fin da subito i telespettatori del dating-show. La relazione tra i due è naufragata dopo la partecipazione a Temptation Island. Dopodiché i due hanno dato luogo ad ...

Uomini e donne - Ida Platano lascia Riccardo Guarnieri : «Amore sovrastato dal dolore. Armando Incarnato inopportuno» : “È passato tanto di quel tempo da quando ci siamo lasciati che non mi aspettavo più nulla. Per molto tempo mi sono aspettata qualcosa, ma ora non mi sarei mai immaginata che Riccardo facesse un gesto del genere”, in una delle ultime puntate di “Uomini e donne” Ida Platano ha deciso di mettere un punto definitivo alla sua storia con Riccardo Guarnieri. Riccardo è tornato da lei con una lettera d’amore, poi i due hanno trascorso del tempo insieme ...

Ida Platano : Ecco Cosa Ho Provato Quando ho Baciato Armando Incarnato! : Uomini e Donne: Ida Platano inaspettatamente svela in un’intervista che Cosa ha Provato Quando ha Baciato Armando Incarnato. Riccardo Guarnieri è geloso oppure possessivo? Le parole che non ti aspetti! Ida Platano racconta in un’intervista le emozioni che ha Provato nel baciare Armando Incarnato. Una confessione inaspettata che lascia aperta una porta su una possibile frequentazione futura! Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono una ...

Ida Platano : “Quando Riccardo mi ha lasciato ho toccato il fondo - non ci stavo più con la testa” : Ida Platano ha deciso di procedere con cautela e di mantenere in nervi saldi dal momento in cui l’ex compagno Riccardo Guarnieri le ha chiesto di tornare insieme. La dama del trono over di Uomini e Donne ha già affrontato la prima dolorosa separazione dal suo ex, un periodo terribile dal quale sarebbe riuscita a uscire solo a fatica. Nasce dalla consapevolezza di essere stata molto male la decisione di allontanare Riccardo anche adesso ...

Riccardo di Uomini e Donne svela un retroscena su Ida Platano : Riccardo Guarnieri, retroscena su Ida: “Mi sono aggrappato a quel gesto” Tra le storie che più tengono le persone incollate allo schermo c’è sicuramente quella che coinvolge Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Ultimamente le puntate del Trono Over hanno superato i tre milioni di telespettatori facendo il 25% di share ed è merito del trio delle meraviglie: Gemma, Ida e Riccardo. A Uomini e Donne Magazine quest’ultimo ha ...

Ida Platano choc : “Non ci stavo più con la testa”. E su Riccardo… : Ida Platano fa una confessione choc: “Ogni giorno mi sembrava vuoto senza Riccardo” Così come la vita non è un picnic, anche l’amore non è una passeggiata nei boschi declamando smielati sonetti. Ne sa qualcosa Ida Platano, dama del Trono Over, che è sempre stata innamorata di Riccardo Guarnieri il quelle, nelle ultime puntate del Trono Over, le ha letto una lettera romantica dettata dal suo cuore di uomo orgoglioso. A Uomini ...

Uomini e Donne - Ida Platano racconta la serata del bacio con Armando Incarnato : Al trono over di Uomini e Donne Ida Platano, una delle protagoniste assolute del parterre femminile, è uscita con Armando Incarnato. Tra loro è scattato anche un bacio, il primo per la dama da quando ha chiuso con Riccardo Guarnieri. Che, naturalmente, non ha preso bene l’uscita dei due. Ida ha ora svelato sulle pagine di Uomini e Donne Magazine la sua serata romantica con Armando. “Da quando sono a Uomini e Donne – ha detto Ida al settimanale – ...

“Maria…”. Ida Platano : la decisione che nessuno si sarebbe mai aspettato. Senza parole i fan di Uomini e Donne : Alla fine è successo davvero. In tanti se lo aspettavano, ma la maggior parte dei fan del programma non avrebbe mai, davvero mai, creduto che una cosa del genere fosse minimamente possibile. “Io sto uscendo da sola”. Con queste parole Ida si alza dalla sedia, saluta Maria De Filippi, Gemma e gli opinionisti in studio. La dama ha deciso di lasciare il programma nella puntata di oggi, 22 ottobre 2019. Tra lei e Riccardo, la settimana scorsa, c’è ...

Uomini e Donne - Ida Platano lascia il programma : "Io sto uscendo da sola" Con queste parole Ida si alza dalla sedia, saluta Maria De Filippi, Gemma e gli opinionisti in studio.prosegui la letturaUomini e Donne, Ida Platano lascia il programma pubblicato su Gossipblog.it 22 ottobre 2019 15:01.