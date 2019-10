Evasione | Berlusconi | “Per Davigo e i giudici di sinistra siamo tutti colpevoli”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 ottobre 2019) “Il processo non è solo a te, ma trascina dentro anche la tua famiglia, i tuoi genitori, i tuoi parenti, rovinando le relazioni tra le persone, rovinando i rapporti anche economici. Questidihanno oggi un capo che si chiama. Per loro noicolpevoli. Pensano anzi che chi sia innocente, lo sia perché il giudice non ha avuto il tempo di trovare le prove per incastrarlo”. Così ha dichiarato il leader di Forza Italia Silvioalla manifestazione del partito a Terni. L'articolo: “Pere idicolpevoli” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Mov5Stelle : BERLUSCONI IN PIAZZA CONTRO IL CARCERE PER I GRANDI EVASORI ?? Vi sembra normale che un condannato per frode fiscal… - FrancBusinarolo : Grande evasione, come falso in bilancio, è un reato che prelude alla corruzione: giusto il carcere! La destra di Me… - Rappa1958 : Quando senti parlare di tasse Salvini, Meloni e Berlusconi capisci perché in Italia l'evasione fiscale è così alta… -