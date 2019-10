Elezioni Umbria | i candidati a sostegno di Emiliano Camuzzi

Fonte : fanpage

(Di sabato 26 ottobre 2019) Domani dalle 7 alle 23 si vota per leregionali in: un appuntamento importante non solo per i 700mila elettori che potranno recarsi alle urne, ma anche per prevedere i possibili sviluppi politici anche a livello nazionale. Per la prima volta, infatti, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico si presentano insieme a un appuntamento elettorale, mentre il centrodestra si presenta unito. Otto, tra cui, supportato da Potere al Popolo e Partito Comunista Italiano.

RaffaeleFitto : Il premier #Conte ha la faccia tosta di salire sul palco di Narni, in #Umbria, e sostenere che non lo fa per fare… - fattoquotidiano : Elezioni Umbria, Zingaretti: “Tra noi e M5s ci sono differenza ma governiamo insieme per amore dell’Italia” - HuffPostItalia : Elezioni Umbria, frati di Assisi: 'Votare con coscienza critica e senso civico' -