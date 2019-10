Decide di rasarsi i capelli per donarli ai bambini malati ma poi le accade una cosa

Fonte : baritalianews

(Di sabato 26 ottobre 2019) Una ragazza di 14 anni, evidentemente con una sensibilità superiore alla norma, ha deciso di compiere un gesto estremamente generoso: si è fatta tagliare i suoi lunghi e beiperai, alla Little Princess Trust che è una organizzazione che si occupa di creare parrucche daveri da donare aidi cancro che ili perdono in seguito alla chemio. La ragazza non ci ha pensato un attimo a farsi rasare a zero e ha voluto solo avere un pensiero delicato ma , purtroppo, è stata inspiegabilmente punita. La ragazza, Niamh Baldwin, dicevamo che ha 14 anni ed è inglese, dopo aver compito questo bellissimo gesto è tornata a scuola. Quando i dirigenti scolastici l’hanno vista hanno deciso di espellerla e allontanarla da scuola perché il suo aspetto non era affatto gradito. Infatti, hanno comunicato che il suo aspetto non era ...

