Santina Adamo morta dopo il parto a Cetraro! Il ministro Grillo invia ispettori in ospedale : In seguito alla tragica vicenda di Santina Adamo, la donna di trentacinque anni morta due giorni fa in ospedale a Cetraro dopo aver partorito, nell’ospedale della provincia di Cosenza il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha disposto l'invio della task force, composta da dirigenti del ministero della Salute, Iss, Agenas, Carabinieri del Nas e un delegato delle Regioni. “Abbiamo il dovere di accertare – si legge in una nota del ministero – ...