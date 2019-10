Boom di ascolti per il Nove | Fratelli di Crozza record stagionale E per Accordi &

Watchmen vola alto con la strage di Tulsa e il possibile cameo di Ryan Murphy : Boom di ascolti per la prèmiere : La lunga notte di Watchmen si è conclusa qualche ora fa quando anche i più ritardatari si sono ritrovati davanti alla tv per vedere (o rivedere) la première di questa nuova serie HBO. I più impavidi sono riusciti a gustare l'evento in diretta alle 3 del mattino in inglese proprio su Sky Atlantic mentre tutti gli altri hanno atteso di vedere l'episodio in prima serata su Sky Atlantic ieri sera, in versione sottotitolata, o poi in streaming su ...

Vespa ride tra i litiganti : Boom di ascolti : Chi ha vinto tra i due Matteo? Il preparatissimo e spigoloso Renzi o il bonario (per una sera) e meno sciolto su norme e dati Salvini? Dall'altra sera il dibattito è aperto e le fazioni dei due leader si scannano via social per stabilire chi ha segnato di più. Il futuro, nelle urne, forse ci darà il vero responso. Intanto un vincitore c'è di sicuro, acclarato dai numeri Auditel: di nome non fa Matteo, ma Bruno. Perché Porta a porta martedì notte ...

Matteo contro Matteo - Boom di ascolti : 15.31 Record di ascolti ieri per "Porta a Porta" di Bruno Vespa, su Rai 1, che ospitava il "duello" tra i due Mattei, Renzi e Salvini.La sfida, tra veleni e e battute,seguita da 3 milioni 808mila spettatori, uno share del 25,4%, con un picco di ascolti di 4 milioni 589mila alle 23.41 quando il tema era Quota 100e un picco di share,alle 23.56,del 34%. Altissimo il numero di contatti, pari a 8 milioni 775mila. E' stata la trasmissione più ...

Ascolti tv - dati Auditel 15 ottobre : la Nazionale sfiora i 6 milioni - Boom di Porta a Porta con Matteo Salvini e Matteo Renzi : L’incontro Liechtenstein-Italia, trasmesso da Rai 1, ha vinto la prima serata di martedì 15 ottobre con 5.969.000 telespettatori e il 23.4% di share, ma il vero record della serata è quello ottenuto da Bruno Vespa con la puntata di ‘Porta a Porta‘ che ha ospitato il confronto tra Matteo Salvini e Matteo Renzi e che ha ottenuto 3.808.000 telespettatori con il 25.4% di share. Ascolti tv prime time Nel prime time, al secondo ...

Porta a Porta - Boom di ascolti per il duello Salvini- Renzi. La lettura televisiva : un po’ showman - un po’ litiganti da reality : ascolti RECORD PER Porta A Porta, IL duello CON I DUE MATTEO VOLA A QUASI 4 MILIONI E AL 25,4% boom di ascolti per Porta a Porta, il duello tra Renzi e Salvini regala ascolti record al talk show in onda su Rai1. Dalle 22.49 alle 00.30 ben 3.808.000 telespettatori hanno seguito il confronto tra il leader leghista e il politico toscano con uno share del 25,41%. In valori assoluti numeri che sempre più spesso si ottengono in prima serata e non a ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 2 ottobre : vince Arrivano i prof - Boom per il finale di Matrimonio a prima vista : Il film ‘Arrivano i prof‘ in onda mercoledì 2 ottobre su Rai1 è stato visto da 3.026.000 telespettatori con il 13.5% di share, risultando il programma più visto della serata. Ascolti tv prime time Al secondo posto, ‘Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse’ in onda su Canale 5 con 2.422.000 telespettatori e l’11.7% di share. Ottimo risultato e terzo piazzamento per l’esordio su Rai2 di ...

Ascolti tv - 'Arrivano i prof' e vincono la serata. Boom per Matrimonio a prima vista : Bene anche il ritorno di Rocco Schiavone su Rai Due. Ecco tutti i dati di ascolto di ieri 2 ottobre 2019

Ascolti TV | Social Auditel 1 ottobre 2019 : Le Iene partono bene - è Boom nel trending topic nel ricordo di Nadia Toffa : Social Auditel 1 ottobre 2019: Le Iene trend mondiale superano nel testa a testa la partita Juventus-Bayern Leverkusen La nuova stagione de Le Iene fa impazzire il trending topic di Twitter. Il ...

Ascolti tv - Boom per 'Imma Tataranni' e la d'Urso cala ancora. Fazio sopra la media su Rai2 : Oltre 4 milioni e il 20% di share per la seconda puntata della fiction di Rai1, su Canale 5 Live si ferma all'11%

Ascolti tv - Boom per la Champions su Canale 5 e 'La strada di casa 2' non vola : La partita Napoli-Liverpool vince il prime time con oltre 4 milioni di telespettatori e il 18% di share

Domenica In - Boom di ascolti : grande successo per Mara Venier : Mara Venier riparte alla grande: trionfo di ascolti per la prima puntata di Domenica In La zia Mara è tornata ed “è ancora qua!”. Lo dice il brano di Vasco che ha accompagnato il suo ingresso nello studio di Domenica In e lo dice lei con tanto di braccia che si allargano quando canta. Il suo salotto ha riaperto le porte con atmosfere rilassanti, emozionanti e divertenti, con un ritmo che tiene alta l’attenzione perchè, si sa, ...

Ascolti Tv 14 settembre 2019 : Boom Verissimo per De Lellis e Alberto Urso : Gli Ascolti di sabato 14 settembre: Ali di libertà vince contro Anche se è amore non si vede Quali sono i risultati in termini di Ascolti dei programmi di sabato 14 settembre 2019? Nella parte serale, a trionfare è stato Ali di libertà di Rai 1, registrando il 16.3% di share: è stato seguito con […] L'articolo Ascolti Tv 14 settembre 2019: boom Verissimo per De Lellis e Alberto Urso proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Social Auditel 13 settembre 2019 : Tale e quale show in testa su Twitter con la vincitrice Lidia Schillaci - Boom per Propaganda Live : Social Auditel 13 settembre 2019: Tale e quale show il più twittato, ma Zoro supera Conti con l'hashtag ufficiale Lidia Schillaci vincitrice della prima puntata ha imitato Lady ...

Cresce il pubblico della Formula 1 su Sky - Boom di ascolti tra qualifiche e gare : Nella stagione in corso, le gare di F1 in diretta hanno segnato un nuovo record di ascolto: in media, ogni GP è stato seguito da circa 1 milione 376 mila spettatori e 2 milioni 240 mila spettatori unici, con una crescita rispettivamente del 61% e del 67% nelle ultime cinque stagioni (se si considerano, per ciascun Mondiale, le gare disputate tra marzo e agosto). Il record assoluto dal 2013 – anno del ritorno della F1 su Sky – ...