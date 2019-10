Sabato 26 ottobre lancette indietro | ritorna l' ora solare

Previsioni di Paolo Fox (Sabato 26 ottobre) : oroscopo di domani : L’oroscopo dei segni di Acqua: le Previsioni domani di Paolo Fox Tratto dallo Stellare di Paolo Fox qui di seguito l’oroscopo dei segni di Acqua di domani, 26 ottobre. CANCRO: fine settimana piuttosto sottotono. Vorrebbero mettere alla prova una certa persona. Sul lavoro c’è un po’ di nervosismo. SCORPIONE: le dispute inutili in amore andranno evitate a tutti i costi. Dovranno portare avanti delle questioni ...

Anticipazioni 'Verissimo' di Sabato 26 ottobre : ospite in studio Heather Parisi : Come tutti i sabati, anche il 26 ottobre tornerà l'appuntamento con 'Verissimo', il contenitore del sabato pomeriggio di Canale 5. Silvia Toffanin, alla sua tredicesima edizione da conduttrice del programma, ospiterà anche questa settimana molti ospiti che racconteranno le loro vite private, le loro carriere e i loro progetti lavorativi futuri. L'appuntamento è per le ore 16:00. 'Verissimo' di sabato 26 ottobre: l'ospite di punta sarà Heather ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di Sabato 26 ottobre 2019 : anticipazioni puntata 858 di Una VITA di sabato 26 ottobre 2019: Celia insiste con Lucia affinché quest’ultima rinunci all’eredità per non essere emarginata socialmente, ma la ragazza non vuole sentire ragioni. Solo Samuel e Padre Telmo sembrano essere d’accordo con lei. In particolare, Telmo difende Lucia con Susana e scrive un sermone a favore della Alvarado. Telmo riceve una visita di Espineira, molto arrabbiato per la fuga ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di Sabato 26 ottobre 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 26 ottobre 2019: Taylor non riesce ad accettare di aver potuto sparare ad una persona e non può convivere con il pensiero che in ogni momento Bill potrebbe cambiare idea, denunciandola. Brooke dice a Hope che una volta che avrà partorito, Liam sarà totalmente concentrato su di lei e la bambina e non dovrà più dividerlo. Liam fa visita a Steffy e Kelly: il giovane Spencer si interessa all’attuale ...

Allerta Meteo - forte maltempo in Sicilia : ipotesi scuole chiuse anche Sabato 26 Ottobre : Oggi le scuole sono chiuse in molti importanti Comuni della Sicilia come Catania, Messina, Ragusa, Modica, Agrigento, Enna, Paternò, Barcellona Pozzo di Gotto, Canicattì e centinaia di centri minori (qui l’elenco completo) a causa dell’Allerta Meteo lanciata ieri dalla protezione civile che aveva diramato l’allarme rosso (il più alto previsto dal nostro sistema di Allertamento). Il maltempo è effettivamente arrivato, e ha già ...

Drive Up - Sabato 26 ottobre non perdete la seconda puntata! : Che cosa ci fa una iena dai capelli rossi che si aggira tra le salite e i guadi del tracciato di off-road di Vairano? Lo saprete Sabato 26 ottobre guardando la seconda puntata di Drive Up, la trasmissione realizzata da Mediaset in collaborazione con la nostra testata in programma alle 13.40 su Italia 1. Veronica Ruggeri, volto noto del programma televisivo di Mediaset, ha smesso la classica divisa composta da giacca e cravatta nera più camicia ...

L'oroscopo di domani - Sabato 26 ottobre - 1ª sestina : Gemelli 'top' - Ariete 'flop' : L'oroscopo di domani sabato 26 ottobre 2019 è pronto a distribuire consigli e fare previsioni. In questo caso il periodo interessato è il sesto giorno della corrente settimana. Sotto esame in questo contesto quindi la giornata di partenza del nuovo weekend, messo "sotto-sopra" di proposito a vantaggio dei sei segni appartenenti alla prima metà dello zodiaco. Allora, curiosi di conoscere in anteprima come sarà questo sabato 26 ottobre? Prima di ...

Boxe : a Londra Prograis vs Taylor - Sabato 26 ottobre in onda su DAZN : Non solo Scardina vs Achergui nella proposta pugilistica di DAZN per il prossimo weekend. sabato 26 ottobre la nota piattaforma di streaming trasmetterà da Londra l'atteso Prograis vs Taylor, finalissima delle World Boxing Super Series per la categoria dei pesi superleggeri. Il momento della verità: Prograis favorito di pochissimo su Taylor La sfida della 02 Arena vale molto di più dell'Ali Trophy spettante di diritto al vincitore delle WBSS. Il ...

Sabato 26 ottobre presentazione del romanzo “Exitus” di Salvatore Enrico Anselmi alla RinascimentiAmo Gallery : Sabato 26 ottobre 2019 alle ore 17.00, presso RinascimentiAmo Gallery a Viterbo, verrà presentato il nuovo romanzo di Salvatore Enrico Anselmi, Exitus (GBEditoriA). Interverranno Francesca Ceci archeologa, Musei Capitolini – Roma, Maria Grazia Tata, artista autrice dell’opera Cronos, betulle, scelta come immagine di copertina del libro. Saranno presenti l’autore e l’editore. In Exitus la repentina svolta degli eventi, la via d’uscita, la virata ...

Inghilterra-Nuova Zelanda - mondiali rugby : la semifinale in tv su Rai2 Sabato 26 ottobre : Inghilterra-Nuova Zelanda, la prima semifinale della rugby World Cup 2019 è una vera finale anticipata: il XV della Rosa è al secondo posto nella classifica mondiale per rendimento ed è l’unica nazionale iridata dell'emisfero nord (titolo vinto nel 2003), gli All Blacks sono al primo posto del ranking internazionale e da due edizioni consecutive sono i campioni in carica. E’ un peccato che il tabellone le abbia messe dalla stessa parte, ...

Sabato 26 ottobre la cerimonia di consegna del premio Il Guerriero Pisano : Torna il premio “Le Baleari – Il Guerriero Pisano”, riconoscimento assegnato a pisani, di nascita o adozione, e a enti,

Torna l’ora solare : cambio nella notte fra Sabato 26 e domenica 27 ottobre : Torna l’ora solare. Il cambio è nella notte fra sabato 26 e domenica 27 ottobre. Forse sarà l’ultima volta. Infatti

Sabato 26 ottobre a Roma la Romania presenta i suoi giovani talenti (Gala del Festival Internazionale Propatria al Teatro Marconi) : Roma – Dopo una bella immersione culturale nell’arte romena iniziata a Roma a settembre, la nona edizione del Festival Internazionale Propatria – giovani talenti Romeni, realizzato dall’Associazione culturale Propatria in collaborazione con l’Accademia e l’Ambasciata di Romania in Italia si conclude con l’atteso Gala che porterà in scena al Teatro Marconi, a Roma, Sabato 26 ottobre dalle 19.00 le eccellenze romene da tutto il ...