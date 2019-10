Morì dopo essere stata abbandonata in overdose da cocaina sulle scale di un condominio

Pago e Serena dopo l'addio - lui : ‘Mi manca da morire’ : La fine della love story tra Pago e Serena Enardu sta facendo molto rumore. In due momenti distinti i due ex protagonisti di Temptation Island Vip, sono stati intervistati dal settimanale 'Chi' per fornire la propria versione versione dei fatti. La relazione tra Serena e Pago, dopo 7 anni, sembrava essere molto solida. Purtroppo però, non è riuscita a reggere l’urto del docu-reality. Tuttavia, anche se i due hanno capito di voler intraprendere ...

PIAZZA FONTANA 50 ANNI DOPO/ La guerra è finita - perché la memoria è ancora divisa? : Il Circolo Anarchico Ponte della Ghisolfa ha deciso di non aderire all'iniziativa commemorativa di PIAZZA FONTANA organizzata dalla famiglia Pinelli

Kikò Nalli dopo l’aggressione confessa : “Ho avuto paura di morire” : Ambra Lombardo: Kikò Nalli rivela un retroscena sull’aggressione Kikò Nalli è stato, purtroppo, vittima di un’aggressione per le strade di Roma. Il compagno di Ambra Lombardo, recentemente intervistato da Di Più Tv, ha svelato un agghiacciante retroscena sull’aggressione subita, ricordando di quando alcuni ragazzi lo hanno colpito con un bastone. Ho avuto paura di morire (…) Quando sono caduto per terra, mi sono ...

Gianni Morandi a Verissimo : ‘La mia prima figlia Morì subito dopo la nascita’ : La carriera di Gianni Morandi è piena di successi e sembra non conoscere battute d’arresto dopo tanti anni. Da venerdì 18 ottobre, anzi, l’artista torna in tv con la terza stagione de L’isola di Pietro in prima serata su Canale 5. Eppure c’è stato un momento difficile per il cantante che ha coinciso con il periodo in cui ha fatto il militare. Gianni Morandi e la figlia morta dopo la nascita Ai tempi Gianni Morandi era ...

Ventenne Morì dissanguata a Bari dopo una caduta - fidanzato rinviato a giudizio per omicidio : "L'ha spinta" : A Catino Angela De Rosa morì dopo essersi recisa l'arteria femorale con il vetro del portone. Secondo il pm il convivente 23enne l'avrebbe picchiata e strattonata

Napoli - c'è la nuova ordinanza movida : stop a rumori dai locali dopo mezzanotte : Stop alla vendita di bevande in vetro o lattine dopo mezzanotte, chiusura dei locali alle 2.30 dalla domenica al mercoledì e alle 3.30 dal giovedì al sabato, obbligo del mantenimento...

Morì dopo 23 ore di attesa al pronto soccorso : Scambiato per clochard : Giuseppe Ramondino nella notte tra l'1 e il 2 maggio aveva perso la vita in una corsia del pronto soccorso a Moncalieri, città metropolitana di Torino. La vicenda ha dell'incredibile: un infarto intestinale ha provocato la morte del pensionato di La Loggia, che viveva come un eremita nella vecchia cascina di famiglia, dopo aver trascorso 23 ore in sala d'attesa. Il pm Ciro Santoriello spiega che "la circostanza che il personale sia stato ...

Rosanna Lambertucci : "Ho perso 6 figli. Elisa Morì appena nata : dopo anni ho scoperto dove era stata sepolta" : Le gravidanze sfortunate, la paura della morte e le grandi perdite. Rosanna Lambertucci, ospite della puntata di “Verissimo” di sabato 28 settembre, ha confidato a Silvia Toffanin i dolori che hanno attraversato la sua esistenza. Prima fra tutte, la perdita di una figlia a pochi giorni dal parto.“Aspettavo una bambina che non è vissuta, si chiamava Elisa. Una notte mi ero sentita male: avevo in corso un distacco della ...

Incidente Ferrara dopo la discoteca - il conducente dell’auto : “Dovevo morire con i miei amici” : “Non si dà pace. Si sente in colpa e so che non se lo perdonerà mai" dicono i familiari del 24enne che nella notte tra venerdì e sabato era alla guida della vettura schiantatasi contro un albero a Vigarano Mainarda. I suoi tre amici sono tutti morti. Il ragazzo aveva un tasso alcolemico pari a 1,30, superiore al limite consentito. Ora è indagato per omicidio stradale plurimo. Ma i genitori sono convinti: "L’alcol non c’entra".Continua a leggere

Memorial Pantani 2019 : Lutsenko serve il bis dopo la Coppa Sabatini. Primo straniero a vincere a Cesenatico : Alexey Lutsenko (Astana) è l’uomo del momento. dopo la Coppa Sabatini, vinta con 73 km di fuga solitaria, il kazako conquista anche il Memorial Pantani con una gran stoccata all’ultimo km. Con questo trionfo, inoltre, il campione del mondo U23 di Valkenburg 2012 raggiunge quota 10 successi in stagione e diventa il Primo straniero nell’albo d’oro della gara dedicata al Pirata. Sul podio con lui salgono, nell’ordine, ...

Uomini e donne - dopo la puntata Vittorio Collina si giustifica su IG : 'Memoria corta' : La nuova stagione del Trono Classico di Uomini e donne si è aperta ieri 19 settembre con la partecipazione di Vittorio Collina e Katia Fanelli. I due ex fidanzati, protagonisti in estate di Temptation Island, hanno parlato della loro esperienza nel programma e della loro nuova vita al termine delle riprese. Lei ha raccontato di non avere più visto Vittorio, tanto che lui le ha fatto recapitare la valigia con le sue cose senza incontrarla. ...

Matteo Renzi - bomba su Pd e M5s : "Non morirò socio di Rousseau. Lascio dopo anni di fuoco amico" : La scissione di Matteo Renzi dal Pd avviene via Facebook e tramite un'intervista a Repubblica. Da giorni se ne conoscevano i dettagli, oggi è tutto ufficiale. "Ho deciso di lasciare il Pd e di costruire insieme ad altri una Casa nuova per fare politica in modo diverso", spiega sui social l'ex premie

Malumori Pd dopo la nomina dei sottosegretari | Boschi : almeno un toscano ci stava : dopo le polemiche e le notizie trapelate sui Malumori dei Dem, l'ex ministro scrive un lungo post su Fb per chiarire: "Abbiamo votato questo governo, con mille difficoltà personali, per non aumentare l'Iva. Non per aumentare i sottosegretari"