Marracash sull' assenza di Fabri Fibra nel disco | ' I feat non sono attestati di stima'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Si avvicina il 31 ottobre 2019, giorno in cui finirà la lunghissima attesa dei fan di, che aspettano un nuovosolista sin dal 2015, anno di uscita di 'Status'. Il King Del Rap pubblicherà infatti in quella data il suo nuovo album 'Persona', che conterrà in tutto quindici tracce. Di queste ben nove saranno arricchite da collaborazioni con artisti di vario genere, non solo rapper nel senso stretto del termine....