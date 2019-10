Fortnite | il cross-play non è più così tanto amato dai giocatori

Aspettando il Batman Day 2019 - il crossover con Fortnite anticipa qualche nuovo annuncio? : Le celebrazioni per il Batman Day 2019 sono ormai in procinto di cominciare. Il giorno dedicato al Cavaliere Oscuro è come sempre il 21 settembre, che quest'anno rappresenterà per il supereroe targato DC Comics l'ottantesimo compleanno. Cifra tonda che ovviamente non può non essere celebrato adeguatamente su tutti i fronti su cui il personaggio partorito dalla mente di Bob Kane e Bill Finger è stato protagonista, dai fumetti alle pellicole ...

Overwatch come Fortnite : cross-play in arrivo dopo l’uscita su Switch? : Overwatch è pronto ad arricchire anche il catalogo di Nintendo Switch. dopo aver debuttato più di tre anni fa - era il maggio del 2016 - su PC, PlayStation 4 e Xbox One, l'hero shooter di casa Blizzard Entertainment è stato confermato in uscita sulla console ibrida del colosso di Kyoto. La data da cerchiare a più tinte di rosso sui nostri calendari è quella del 15 ottobre di quest'anno, come svelato nel corso del più recente Nintendo Direct, ...

Fortnite incontra Dark Souls in questo strabiliante crossover creato da un fan : Dark Souls e Fortnite non potrebbero provenire da mondi più diversi: uno, un cupo RPG fantasy per giocatore singolo e cooperativo e l'altro, uno sfavillante Battle Royale. Eppure, c'è chi è riuscito ad unire i due giochi e che ha pubblicato il tutto attraverso un video mozzafiato.Dark Souls Prepare to Build Edition è una creazione dello Youtuber LaffenGas: il video ha luogo a Città Pinnacoli, editata per l'occasione con elementi dedicati al ...

Fortnite e IT si incontreranno in un evento crossover? : Epic Games ha lanciato uno speciale evento di Fortnite che ha fatto incontrare il battle royale con Borderlands. Come saprete, i crossover per giochi PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e per giochi mobile sono sempre più comuni. Detto questo, sembra che il prossimo evento crossover nel gioco potrebbe essere piuttosto oscuro: un crossover con IT.In molti penseranno che fare un crossover con IT per un gioco che ha una base di giocatori adolescenti ...

Fortnite prepara un crossover da brivido : Stephen King in arrivo nel Battle Royale? : Sono trascorsi ormai più di due anni dall'esordio sulla scena videoludica di Fortnite, e il Battle Royale di Epic Games di contenuti sugli schermi dei giocatori non ha mancato di portarne. Tra le tantissime feature non sono mancati i crossover a tema, che hanno consentito ai fan di interfacciarsi anche all'interno del colorato mondo di gioco con i trend caldi del momento (ricordiamo, tra i tanti, il Guanto dell'Infinito e Thanos, in omaggio al ...