Cagliari | Nainggolan a cuore aperto | “ho scelto di tornare per mia moglie | è più facile

La Samp ferma la Roma - Nainggolan lancia il Cagliari - Torino ko : La Roma non va oltre lo 0-0 contro la 'nuova' Samp di Ranieri, cosi' il Cagliari - grazie a un eurogol di Nainggolan e al guizzo di Faragò

Cagliari - la dedica commovente di Nainggolan : il gol è per la moglie malata di tumore : Radja Nainggolan segna il suo primo gol dopo il ritorno al Cagliari: il centrocampista dedica la rete alla moglie Claudia in lotta contro un tumore da diversi mesi Radja Nainggolan firma il suo primo gol con la maglia del Cagliari. E che gol! Il centrocampista belga segna la rete del vantaggio dei sardi sulla Spal grazie ad un missile che si spegne sotto l’incrocio. Nel post partita la dedica va alla moglie Claudia, da diversi mesi ...

Pagelle e Highlights 8^ giornata : Sassuolo-Inter 3-4 - doppietta Lukaku. Cagliari-SPAL 2-0 - decidono Nainggolan e Faragò. Samp-Roma 0-0 - Udinese-Torino 1-0 - sigillo di Okaka : Pagelle 8 giornata- Tutto pronto per l’8^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Lazio-Atalanta, chiuderà l’ottavo turno il match di lunedì sera tra Brescia e Fiorentina. Leggi anche:Probabili formazioni 8^ giornata: si parte con Atalanta-Lazio Pagelle 8 giornata Serie A 2019/2020: LIVE tutti i voti Lazio-Atalanta 3-3 LAZIO (3-5-2): Strakosha 6.5; […] L'articolo Pagelle e Highlights 8^ giornata: Sassuolo-Inter 3-4, ...

Cagliari-Spal - il gol di Nainggolan è stupendo : il missile da fuori area si infila all’incrocio! [VIDEO] : Un super gol di Radja Nainggolan permette al Cagliari di passare in vantaggio sulla Spal: il tiro da fuori area del belga si infila all’incrocio Il primo gol di Nainggolan al ritorno nella sua Cagliari non poteva che essere spettacolare. Il centrocampista belga firma la rete del momentaneo vantaggio sulla Spal con una prodezza balistica da fuori area: Nainggolan riceve un pallone al limite dell’area dopo una respinta, si ...

Cagliari - Nainggolan mette le cose in chiaro : “mai stato uno spacca-spogliatoio - chiedete ai miei compagni” : Il centrocampista del Cagliari ha voluto mettere in chiaro alcune cose, sottolineando di non aver mai creato problemi negli spogliatoi in cui si è trovato in passato Radja Nainggolan non ci sta, il centrocampista del Cagliari ha deciso di mettere in chiaro alcune cose della sua carriera professionale, affermando con forza di non aver mai creato problemi nelle squadre in cui ha giocato. LaPresse/Alessandro Tocco Intervistato ai microfoni di ...

Una Roma decimata dagli infortuni ospita il Cagliari di Olsen - Luca Pellegrini e Nainggolan : Roma – Ultima fatica prima della seconda sosta stagionale. Alle 15 la Roma ospita il Cagliari per la giornata numero 7 del campionato di serie A, che sarà la numero 7 anche per ciò che concerne il quantitativo di impegni solamente negli ultimi 21 giorni. Un tour de force lungo 3 settimane che ha visto i giallorossi impegnati anche in Europa, dove giovedì scorso è arrivato il pareggio per 1-1 sul campo del Wolfsberger. Per questo i ...

La nuova vita a Cagliari e l’addio all’Inter - a tutto Nainggolan : “strano non calcolare più un giocatore che…” : Il centrocampista belga ha parlato della sua nuova avventura a Cagliari, soffermandosi anche sulle sue esperienza alla Roma e all’Inter Radja Nainggolan è tornato a casa, il centrocampista belga infatti si è ripreso la maglia del Cagliari nel corso dell’ultima finestra di mercato, spinto anche dalla decisione dell’Inter di non contare più su di lui. LaPresse/Alessandro Tocco Una situazione strana, che il Ninja è riuscito ...

Cagliari - centrocampo di ferro : Nandez si prende sulle spalle la squadra - Nainggolan lancia frecciate a Conte : E’ cambiata la stagione del Cagliari, dopo un inizio di campionato difficile il club sardo ha conquistato una serie di vittorie e risultati utili che hanno permesso alla squadra di Maran di recuperare posizioni. Un protagonista è sicuramente il centrocampista Nandez, arrivato per sostituire Barella si è messo subito in mostra, adesso si racconta in un’intervista a ‘La Gazzette dello Sport’: “Pirlo. E’ ...

Cagliari - il racconto shock della moglie di Nainggolan : “vi svelo cosa è successo oggi” [VIDEO] : Brutta disavventura per Claudia Lai, moglie del centrocampista del Cagliari Nainggolan ha raccontato su Instagram di esser stata aggredita verbalmente da una donna. “Oggi ho avuto un’esperienza a dir poco imbarazzante – ha scritto la donna su una story – Passeggiavo con il mio monopattino a passo d’uomo nel largo Carlo Felice (a Cagliari, ndr) quando davanti a me trovo due tenere signore che chiacchierano ...

Probabili formazioni 6^ giornata : Cagliari-Verona - Joao Pedro con Simeone - fuori Nainggolan. Milan-Fiorentina - gioca Leao : Probabili formazioni 6 giornata- Tutto pronto per la 6^ giornata di campionato. Aprirà le danze la sfida tra Juventus e SPAL con bianconeri chiamati a confermare l’ottimo inizio di stagione nonostante alcune difficoltà. Ferraresi pronti a giocarsi le loro chance evitando di recitare la parte di vittime sacrificali. Particolare attenzione anche alla sfide tra Sampdoria-Inter […] L'articolo Probabili formazioni 6^ giornata: ...

Il Cagliari vola sulle ali dell’entusiasmo - Maran presenta la sfida contro il Verona e parla di Nainggolan : Il Cagliari vola sulle ali dell’entusiasmo, adesso la sfida in casa contro il Verona, buone indicazioni per Maran che recupera il centrocampista Nainggolan: “non ha ancora il minutaggio completo – ha detto il tecnico nella conferenza stampa della vigilia – ma se e’ convocato significa che puo’ essere utilizzato. contro il Napoli e’ stata una gara dispendiosa – ha spiegato – e abbiamo un ...

Cagliari - i convocati per il Genoa : out Nainggolan : Il Cagliari respira dopo il successo in campionato contro il Parma, muove la classifica la squadra di Maran che adesso pensa con fiducia al proseguo del campionato. Il club sardo è stato molto sfortunato con brutti infortuni di calciatori fondamentali come Cragno, Pavoletti e Nainggolan. Il belga non ha ancora recupero e quindi non è stato convocato per la partita che apre la quarta giornata di campionato contro il Genoa. Questa la lista ...