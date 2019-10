5 bufale in cui cascano a volte anche gli scienziati

Fonte : wired

(Di venerdì 25 ottobre 2019) (foto: Getty Images) In tutta l’ossessione degli ultimi anni sulle fake news, spesso ci aggrappiamo come naufraghi a una zattera su cui possiamo contare: la comunità scientifica. E in generale facciamo bene, visto che la ricerca scientifica è il miglior modo che abbiamo per descrivere come funziona il mondo. Ma bisogna stare attenti che la nostra fiducia nella scienza non diventi fede cieca perché nulla è immune dalle leggende. Nela scienza. È uscito infatti di recente uno studio che analizza comenella letteratura accademica si diffondano facilmente miti: false credenze che però vengono sistematicamente riportate come vere,se confutate. La cosa curiosa, e sconfortante, che risulta dalla studio è che spesso gli studi che confutano questi miti scientifici vengono sì diffusi, ma considerati come se supportassero il mito invece di distruggerlo. Probabilmente per una ...

