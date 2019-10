Sandro Gozi lascia l’incarico presso il governo francese | “Vili attacchi di stampa | mi

Sandro Gozi si è dimesso da consigliere per l’Europa del governo francese : Parigi. “Da lunedì scorso, sono nuovamente oggetto di rivelazioni di stampa che hanno come unico intento quello di minare il mio impegno e le mie nuove attività professionali. Per questa ragione ho preso la decisione di dimettermi a partire da oggi dalla mia funzione di incaricato di missione presso

Sandro Gozi si dimette dall’incarico nel governo francese dopo la notizia delle sue consulenze per Malta : “Strumentalizzazioni” : Sandro Gozi, ex sottosegretario italiano e attuale responsabile per gli Affari europei nel gabinetto del primo ministro francese, Edouard Philippe, ha deciso di dimettersi dopo che nei giorni scorsi, in seguito a un’inchiesta di Le Monde e Times of Malta, era emerso che non stava solo lavorando per l’esecutivo francese, ma forniva consulenze anche per La Valletta. “Da lunedì scorso, sono nuovamente oggetto di rivelazioni di stampa ...

