Morto il ragazzo colpito da sparo in testa Aveva difeso la fidanzata durante scippo

Roma - Morto il ragazzo di 25 anni colpito per aver difeso la fidanzata durante una rapina : È morto il ragazzo ferito da un colpo di pistola alla testa la scorsa notte a Roma durante una rapina. Lo si apprende da fonti investigative. Il giovane, che avrebbe compiuto 25 anni a febbraio, era stato portato nell’ospedale San Giovanni in gravissime condizioni. L'articolo Roma, morto il ragazzo di 25 anni colpito per aver difeso la fidanzata durante una rapina proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roma - Morto Luca Sacchi. Il ragazzo ha reagito a una rapina per difendere la fidanzata - gli hanno sparato alla testa : È morto Luca Sacchi il ragazzo di 25 anni, un personal trainer Romano, ferito alla testa dopo aver provato a sventare una rapina avvenuta ieri sera a Roma e finita con un colpo di pistola...

Parma - Oscar Ragazzoni Morto dopo 24 ore di agonia : l’ingegnere era stato travolto da una bici : Non ce l’ha fatta Oscar Ragazzoni, ingegnere modenese travolto da una bicicletta mentre attraversava la strada a Parma, dove si trovava per un meeting di lavoro. Il quarantaseienne è morto venerdì sera nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore: le sue condizioni erano apparse subito molto gravi.Continua a leggere

Montebelluna - si schianta contro un albero e finisce in un fossato : Morto ragazzo di 23 anni : Grave incidente stradale all’alba di domenica a Montebelluna (Treviso). Un giovane si è schiantato con la sua auto, una Ford Focus, contro un platano e poi la vettura è finita in un fosso. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto per il ragazzo, un ventitreenne romeno, non c’era più nulla da fare.Continua a leggere

In provincia di Sondrio un ragazzo di 15 anni è Morto dopo che un carico di assi di legno ha colpito l’auto su cui viaggiava : Questa mattina, intorno alle 6.30, un ragazzo di 15 anni è morto in un incidente lungo la statale 38 “dello Stelvio” vicino ad Ardenno, in provincia di Sondrio: il ragazzo, che si trovava in automobile con la madre 52enne, è stato colpito

Auto fuori strada : Morto un ragazzo di 22 anni - feriti i due amici : L'incidente poco prima dell'alba tra i comuni di Capua e Vitulazio (Caserta). Il giovane è morto dopo l'arrivo in ospedale

Sardegna - scatta una foto da una scogliera e precipita in mare : ragazzo Morto in vacanza : Un ragazzo è morto dopo essere precipitato in mare da una scogliera dove stava scattando delle foto. La tragedia è avvenuta a S'Archittu, nel comune di Cuglieri (Oristano), sulla...

Sardegna - scatta una foto da una scogliera e precipita in mare : ragazzo Morto in vacanza : Un ragazzo è morto dopo essere precipitato in mare da una scogliera dove stava scattando delle foto. La tragedia è avvenuta a S'Archittu, nel comune di Cuglieri (Oristano), sulla...

Francia - aggressione a Lione : Morto un ragazzo di 19 anni - 9 feriti : Gli aggressori erano, secondo i testimoni, in due e uno sarebbe stato fermato dalla polizia: uno era armato di coltello e l’altro con uno spiedo da cucina