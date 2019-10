Maltempo Liguria | tra Genova e Savona la pioggia di 7-8 mesi in soli 10 giorni

Maltempo Liguria : piogge diffuse e temperature in calo - celle temporalesche “seguite con molta attenzione” : In Liguria dalla mezzanotte è scattata l’allerta meteo arancione ma, nonostante le piogge intense e le temperature in leggero calo, non si registrano gravi criticità. Dalla Corsica si stanno generando celle temporalesche che risalgono il Mar Ligure che “si stanno scaricando in mare – ha spiegato Federico Grasso, esperto Arpal – ma vanno seguite con molta attenzione. Potrebbero sciogliersi o disgregarsi prima di arrivare ...

Maltempo - alcune scuole chiuse domani in Toscana - Piemonte e Liguria : Prosegue l’ondata di Maltempo che sta colpendo numerose regioni in Italia. Forti piogge e rovesci hanno portato la Protezione civile a diramare l’allerta arancione in alcune zone di Liguria, Piemonte, Lombardia e Toscana. Per questa ragione le scuole rimarranno chiuse nel Grossetano e nel Livornese, ma anche nell’Alessandrino e nelle provincie di Genova e Savona. (LE PREVISIONI) Le scuole chiuse in Toscana Rimarranno chiusi diversi ...

Maltempo Liguria : “Cura di boschi e fiumi per proteggere il territorio” : “Le piogge che hanno colpito l’alessandrino e la Liguria in questi giorni hanno causato smottamenti, frane, allagamenti e il fango, insieme ai detriti, hanno coperto le strade, i campi e stanno causando ulteriori danni alle comunità interessate. Le acque cadute si sono riversate a valle con estrema facilità, senza la mitigazione che i boschi dovrebbero dare, a causa della non corretta gestione forestale degli ultimi decenni”. ...

ALLERTA METEO ARANCIONE IN LIGURIA/ Previsioni Maltempo : rischio frane e alluvioni : ALLERTA METEO ARANCIONE in LIGURIA: rischio frane e alluvioni. maltempo, allarme 'giallo' in Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte: Previsioni oggi

Allerta Meteo : nuovo allarme Maltempo in Liguria - da mezzanotte criticità arancione : Dopo la pausa di queste ore, sulla Liguria si affaccia un nuovo severo passaggio perturbato, Arpal ha emanato l’Allerta Meteo per temporali e pogge diffuse con queste modalità: Ponente regionale fino Noli (zona A): GIALLA dalle 21 a mezzanotte di oggi, mercoledì 23 ottobre, poi arancione fino alle 15 di domani, giovedì 24 ottobre, poi gialla fino a mezzanotte Centro da Noli a Portofino ed entroterra di ponente dalla val Bormida alla valle Stura ...

Maltempo - Liguria : 84 le persone sfollate - “un boato e poi la fuga” : Sono oltre 80 le persone sfollate a causa dell’ondata di Maltempoche ha investito la Valle Stura. Lo comunica la Regione Liguria. Una trentina i cittadini che risultano ‘isolati carrabili’, ovvero che potranno spostarsi a piedi e potranno essere soccorse ma dovranno rinunciare alle auto. Nel comune di Campoligure sono 16 gli sfollati per i quali e’ stata subito trovata una sistemazione. Nel Comune di Rossiglione 49 ...

Il Piemonte e la Liguria di nuovo colpite dal Maltempo : «Qui non cambia mai nulla» : Da Novi Ligure a Gavi, sulla strada disastrata dove sono caduti quasi 480 millimetri di pioggia. Ovunque un senso di resa «Lavori e progetti fermi, non ci sono i soldi»

Maltempo Liguria : ancora chiusa per frana la statale 456 a Campo Ligure : Si lavora ancora sulle strade tra Liguria e Piemonte tra la Valle Stura e il basso alessandrino, i punti più colpiti dai nubifragi della scorsa notte che hanno causato frane e allagamenti con conseguenti interruzioni della viabilità. Sul fronte della Liguria resta chiusa in entrambe le direzioni, la statale 456 a Campo Ligure a causa di una frana. Dagli aggiornamenti di Anas invece è stata riaperta sul fronte piemontese, in orario diurno, la ...

Maltempo Liguria : Toti firma la richiesta dello stato di emergenza : Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha firmato questo pomeriggio, al ritorno dal sopralluogo nelle zone della Valle Stura, colpite dal Maltempo di ieri, la richiesta dello stato di emergenza da inviare al Governo. “Si tratta di un primo passaggio tecnico, ma molto importante nei confronti del governo – ha spiegato Toti – che, informalmente, è già stata accolto oggi da Borrelli durante la sua visita nei territori ...

Maltempo : lavori sulle statali in Liguria per il ripristino viabilità : Prosegue senza sosta l’attività delle squadre Anas impegnate da ieri negli interventi che si sono resi necessari per la forte ondata di Maltempo che ha colpito duramente la Regione Liguria. Lo riporta Anas specificando che in particolare, è ancora chiusa al traffico la statale 456 del Turchino interessata dal crollo di una chiesa travolta da una frana a Campo Ligure (Genova) all’altezza del km 86,600. Le squadre e i tecnici Anas, in ...

Maltempo Liguria : domani 23 Ottobre scuole chiuse a Rossiglione e Campo Ligure : Resteranno chiuse anche domani le scuole a Rossiglione e Campo Ligure, i due paesi dell’entroterra di Genova più colpiti dall’ondata di Maltempo degli ultimi giorni. Lo hanno annunciato su Facebook le due amministrazioni comunali. “Considerate le gravi problematiche alla viabilità e l’impossibilità di garantire il servizio scuolabus in una fase di intensa attività di mezzi speciali sul territorio comunale – ha ...

Maltempo tra Liguria e Piemonte - case invase dal fango e sfollati a Rossiglione. FOTO : fango dappertutto nel paese di Rossiglione, in provincia di Genova e sul confine con il Piemonte. Una persona intrappolata in casa è stata estratta dai volontari dei Vigili del Fuoco che sono a lavoro da questa notte. Strada statale bloccata

Maltempo - Borrelli : “Pronti a concedere lo stato emergenza alla Liguria” : “Siamo pronti ad accogliere lo stato di emergenza che la Regione Liguria sta per inoltrare. Il nostro suggerimento è comunque quello di intervenire con le opere di somma urgenza per la rimessa in sicurezza del territorio e il suo ripristino immediato, prima dell’arrivo di ulteriori precipitazioni. Al momento non abbiamo visto grandi frane, ma smottamenti su cui si sta già lavorando”. Lo ha detto il capo del Dipartimento ...