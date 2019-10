M5S affossa la risoluzione pro-Ong a Strasburgo

Umbria - Cucinelli si tira fuori : “Ho visto Di Maio - ma non sarò candidato”. M5S affossa ipotesi Fora e congela candidature per le liste : Il giorno dopo la lettera aperta di Luigi Di Maio per lanciare un “patto civico” in Umbria con il Partito democratico, continuano i contatti per cercare di capire quale sarà la prossima mossa in vista delle elezioni Regionali. Per il M5s, nonostante il cambio di maggioranza e il dialogo con i dem per dare vita al Conte 2, il passaggio è molto delicato. Un primo segnale significativo è arrivato in mattinata, con l’imprenditore ...

**Umbria : M5S ‘affossa’ Fora - non sarà candidato presidente** : Roma, 16 set. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) – Andrea Fora non sarebbe in bilico, ma già fuori dalla corsa a candidato presidente dell’Umbria. Almeno per i 5 Stelle, dopo la mano tesa al Pd per un patto civico per la Regione che andrà al voto il prossimo 27 ottobre. Quel patto, per i grillini, escluderebbe Fora dalla corsa a governatore. Dunque quel che poteva essere letto tra le righe della lettera di Luigi Di Maio di ieri, è ...