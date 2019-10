Juve | Ronaldo-Higuain-Dybala | un tris d' assi nelle mani di Sarri ancora da perfezionare

Lecce Juventus probabili formazioni : rivoluzione Sarri - fuori Ronaldo e Pjanic! : Lecce Juventus probabili formazioni- Archiviata l’ottima vittoria contro il Lokomotiv Mosca, la Juventus è pronta a catapultarsi totalmente in clima campionato, soprattutto in vista dell’impegno di sabato contro il Lecce. Sarri potrebbe affidarsi a diversi cambi dal primo minuto, chiamando in causa un abbondante turnover. In porta dovrebbe esser confermato Szczesny, mentre Buffon potrebbe scendere in campo nel turno infrasettimanale ...

Juventus - Paratici svela : “stiamo valutando il futuro di Mandzukic. Ronaldo? Resterà a lungo con noi” : Il direttore sportivo della Juventus si è soffermato sul futuro di Mario Mandzukic e su quello di Cristiano Ronaldo Mario Mandzukic non fa ormai più parte dell’universo Juventus, Maurizio Sarri lo ha clamorosamente messo alla porta, invitandolo a trovarsi un’altra sistemazione già nel mercato estivo. Foto Francesca Soli /LaPresse Il croato non è riuscito a raggiungere un accordo con i club interessati alle sue prestazioni, ...

Juventus-Lokomotiv - voti e pagelle bianconere : Dybala da otto - Ronaldo sufficiente : Juventus-Lokomotiv Mosca, match valido per la terza giornata di Champions League, finisce 2-1 a favore dei bianconeri. Eppure non possono esserci tanti voti alti nella formazione allenata da Maurizio Sarri, che ha rischiato di finire ko ma è stata salvata da super Dybala. L'attaccante argentino ha infatti segnato una doppietta nel finale, nel giro di tre minuti, ribaltando l'iniziale vantaggio ospite firmato da Miranchuk. Nessun dubbio sul ...

Calciomercato Juventus - Don Balon : Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto cessione di Khedira : La Juventus è impegnata sopratutto nel calcio giocato, con due importanti match in questa settimana: martedì sera affronta la Lokomotiv Mosca mentre domenica disputerà la partita di Serie A contro il Lecce. Due importanti match che però non distolgono l'attenzione dei media sportivi verso il Calciomercato: come è noto infatti le indiscrezioni di mercato sono sempre all'ordine del giorno e l'ultima arriva da un noto giornale sportivo spagnolo, ...

Juventus - il possibile undici anti Lokomotiv : la certezza è Cristiano Ronaldo : Questa mattina, la Juventus ha fatto le ultime prove tattiche in vista della sfida contro la Lokomotiv Mosca. Maurizio Sarrri non sembra avere molti dubbi per la partita di stasera e anche in Champions League confermerà il collaudato 4-3-1-2. Il tecnico toscano in avanti punterà su Federico Bernardeschi e Cristiano Ronaldo, con il numero 33 juventino che agirà come trequartista. Il dubbio però riguarda il terzo uomo offensivo, infatti, come ...

Ronaldo Juventus - frecciatina ad Allegri : bordata di CR7 all’ex tecnico : Ronaldo Juventus – Cristiano Ronaldo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juventus-Lokomotiv Mosca, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul nuovo arrivo di Sarri, sul nuovo tema tattico bianconero e sulle nuove trame di gioco della Juventus. Pochi dubbi e tante certezze, Ronaldo ha rapportato la Juventus di Sarri a quella di Allegri della passata stagione, elogiando il grande lavoro del neo ...

La Juventus batte allo Stadium Allianz il Bologna per 2-1 - Ronaldo festeggia i 700 gol : La Juventus batte in casa il Bologna ed è al primo posto della classifica a 22 punti, con un solo punto distacco dall'Inter dopo che ha vinto a Sassuolo. Prima della gara il presidente Agnelli ha premiato Cristiano Ronaldo con una maglia celebrativa dei 700 gol che l'asso portoghese ha messo a segno nella sua splendida carriera e i tifosi bianconeri sono andati in delirio. Mihajlovic è ritornato a sedere sulla panchina del Bologna (dopo una ...

Juventus - Cristiano Ronaldo non si pone limiti : “possiamo vincere tutto. Pallone d’Oro e 700 gol? Più importante la squadra” : Cristiano Ronaldo carica la Juventus in vista degli impegni di Champions League: il portoghese non si pone limiti e mette i trionfi di squadra prima di quelli individuali Cristiano Ronaldo protagonista anche fuori dal campo. In conferenza stampa, alla vigilia della sfida fra Juventus e Lokomotiv Mosca, il fuoriclasse portoghese ha parlato da vero leader esaltando le qualità dei compagni e mettendo al primo posto i trionfi di squadra ...

Ronaldo : 'La priorità è vincere con la Juve e la Nazionale - i record - poi - arriveranno' : Dopo i campionati Nazionali, domani riapre i battenti anche la Champions League, con la Juventus che ospiterà all'Allianz Stadium la Lokomotiv Mosca. Oggi Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo sono stati protagonisti della conferenza di vigilia. Il primo a rispondere è Cristiano Ronaldo il quale ha precisato di trovarsi a suo agio con il nuovo modo di stare in campo della squadra. In generale pensa che tutto il gruppo sta facendo bene perché ha ...

Cristiano Ronaldo : 'Vogliamo vincere tutto - un club come la Juve deve pensare in grande' : Per la Juventus, oggi, è già giorno di vigilia della gara contro la Lokomotiv Mosca. I bianconeri si sono allenati alle ore 16 alla Continassa e in questa seduta Maurizio Sarri hanno iniziato a risolvere alcuni dubbi di formazione, anche se ogni decisione verrà presa nella giornata di martedì, quando sarà in programma anche la rifinitura mattutina. Intanto questo lunedì pomeriggio ha parlato in conferenza stampa Cristiano Ronaldo, che si è ...

Juventus-Lokomotiv Mosca - Sarri e Ronaldo in conferenza stampa LIVE! : JUVENTUS LOKOMOTIV Mosca Sarri conferenza- Dopo il successo sofferto contro il Bologna, la Juventus si prepara alla sfida di Champions League contro il Lokomotiv Mosca. Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla gare di domani. Al suo fianco Cristiano Ronaldo, pronto a trascinare i suoi compagni verso la vittoria. Tre punti che assicurerebbero ...

Juventus-Lokomotiv : Dybala e Ronaldo possibile coppia titolare bianconera : Vigilia di Champions in casa Juventus, alle ore 14:00 di oggi si svolgerà la consueta conferenza stampa di mister Sarri che presenterà la partita contro il Lokomotiv Mosca, terza giornata del girone di qualificazione alla fase finale. Vincere sarebbe fondamentale per ipotecare il passaggio del turno, contro i russi che ben hanno figurato fin qui, vincendo in casa del Bayer Leverkusen e perdendo contro l'Atletico Madrid, seppur mettendo in ...

Juventus-Bologna 2-1 - l'analisi della partita : Ronaldo e Pjanic i migliori : La Juventus, nell'anticipo serale dell'8a giornata di Serie A, all'Allianz Stadium davanti ai propri tifosi, ha avuto ragione del Bologna, dopo una partita molto combattuta, terminata sul 2-1. Gigi Buffon nel finale ha salvato il risultato con una parata prodigiosa su Santander, fra i bianconeri bene in particolare Ronaldo e Pjanic, autori delle due reti....Continua a leggere