Firenze | uccise a coltellate il figlio di un anno | condannato a 20 anni Niccolò Patriarchi

Firenze - uccise il figlio di un anno a coltellate : chiesto l’ergastolo per il padre : La procura di Firenze ha chiesto la pena dell'ergastolo nel processo con rito abbreviato a carico di Niccolò Patriarchi, l'uomo di 34 anni un anno fa uccise a coltellate il figlio di un anno durante una lite in famiglia a Scarperia ( Firenze ), e poi tentò di fare lo stesso con la convivente e con la figlia di 7 anni.Continua a leggere

Firenze - uccise i tre gatti della ex : Corte d’Appello conferma la condanna a un anno e sei mesi : Colpevole di aver ucciso i tre gatti della ex convivente. Con questa accusa la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la condanna in primo grado di un anno e sei mesi di reclusione a un uomo che nel settembre del 2015 aveva preso a bastonate e coltellate i gatti della sua ex fino a ucciderli. La donna, al rientro dal lavoro, trovò i suoi gatti di undici anni, Grigiolino e Nera, morti a bastonate, come accertato anche dall’Istituto ...